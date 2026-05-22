Darf er seinen Sohn etwa nicht sehen? Göktug Göker klärt auf

In einer Instagram-Fragerunde hat sich Realitystar Göktug Göker jetzt offen zu einem Thema geäußert, das seine Fans schon länger beschäftigt: Darf er seinen Sohn nach der Trennung von Rebecca Ries überhaupt noch sehen? Ein Fan wollte wissen, ob es eine geteilte Elternschaft gibt. "Leute, ich wollte etwas klarstellen, und zwar, dass ich meinen Sohn natürlich sehen darf", erklärte der Realitystar.

Allerdings räumte Göktug, der auch als Gök bekannt ist, ein, dass das unmittelbar nach der Trennung zeitweise anders war. "Aber gerade in der Anfangszeit, vor allem wenn sie emotional war, hat sie ihn mir aus Emotionen heraus verweigert", schilderte er die damalige Situation. Laut ihm seien dabei auch Sätze gefallen wie: "Du darfst ihn nie wiedersehen." Das ordnete er als typische Reaktion ein, wenn Rebecca emotional aufgewühlt sei – akzeptabel findet er es trotzdem nicht.

Auch Rebecca selbst meldete sich daraufhin in ihrer Instagram-Story zu Wort und bestätigte seine Aussagen: "Wut löst wirklich viel aus und man sagt oft Dinge, die nicht korrekt sind!" Sie gab zu, damals tatsächlich Sätze gesagt zu haben, die nicht korrekt waren, und erklärte, Hormone und Emotionen hätten dabei eine große Rolle gespielt. Ihr damaliges Verhalten bezeichnete sie schlicht als "doof". Heute sehe sie die Situation anders: "Mittlerweile ist es aber auch schön, wenn sie sich sehen."

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Instagram / goektugoeker Göktug Göker, Januar 2025

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Instagram / whoisbeccs Göktug Göker und Rebecca Ries mit ihrem Sohn Malik, April 2026

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RTL Gök Göker und Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"