Anne Hathaway äußert sich zu hartnäckigen Faceliftgerüchten

Anne Hathaway (43) zeigt sich gerade so offen wie selten: Für die Sommerausgabe 2026 des Modemagazins Elle steht die Hollywoodschauspielerin nicht nur vor der Kamera, sondern plaudert im großen Titelinterview überraschend privat. Die Oscarpreisträgerin erzählt darin von ihrem Alltag mit Ehemann Adam Shulman (45) und den gemeinsamen Söhnen, spricht über ruhige Tage zu Hause – und geht direkt auf hartnäckige Gerüchte um ein mögliches Facelift ein. Denn bei den diesjährigen Oscars sorgte die Schauspielerin für reichlich Aufsehen – nicht nur mit ihrer Valentino-Robe, sondern mit ihrem glatten, jugendlichen Gesicht.

Auf die Nachfrage, ob das Video, in dem ihr Hairstylist ihrem Gesicht optisch mehr Kontur verleiht, bewusst als Reaktion auf die Facelifting-Spekulationen gedacht war, antwortet Anne: "Wir leben in einer Zeit, in der die Leute sehr selbstbewusst davon ausgehen, dass das, was sie denken, eine Tatsache ist – und manchmal ist das, was sie denken, richtig, und manchmal nicht." Eigentlich, sagt sie, würde sie "am liebsten nie etwas kommentieren" und ihr Leben fernab der Aufmerksamkeit führen. Doch die anhaltenden Spekulationen hätten einen Punkt erreicht, an dem sie das Bedürfnis verspürte, "einfach meine Wahrheit zu sagen." Mit dem Video habe sie zeigen wollen, dass sie "keine riesige medizinische Entscheidung" getroffen habe. Es seien also tatsächlich nur zwei geflochtene Zöpfe gewesen, die sie "glücklich" gemacht und ihr "mehr Selbstvertrauen auf dem roten Teppich" gegeben hätten. Gleichzeitig stellt Anne klar, dass sie ein Facelifting nicht grundsätzlich ablehne.

Im Gespräch mit dem Modeblatt beschreibt Anne auch, wie sehr sie die familiäre Bodenständigkeit mit Adam und den Kindern genießt. Statt rotem Teppich stehen bei der Schauspielerin im Alltag oft gemeinsame Mahlzeiten, Spielen im Wohnzimmer und ruhige Stunden im eigenen Zuhause im Mittelpunkt. "Wir befinden uns gerade in dieser wirklich tollen Phase, in der wir alle gerne Zeit miteinander verbringen – was sich, wie ich weiß, vielleicht ändern wird", erklärt Anne. Adam und sie versuchen, diese kostbaren Momente mit den Kindern so gut es geht aufzusaugen. "Ich habe eine wundervolle Zeit mit meiner Familie, lebe in der Stadt meiner Träume, und die Arbeit scheint wirklich, wirklich gut zu laufen." Aktuell ist Anne in Der Teufel trägt Prada 2 zu sehen.

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Imago Anne Hathaway bei der Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in London

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Getty Images Anne Hathaway bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway im Februar 2022 in Mailand