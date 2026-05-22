Ungeschminkt: Victoria Beckham zeigt strahlenden Teint

Victoria Beckham (52) gönnt sich einen luxuriösen Beauty-Abend – und lässt ihre Fans direkt daran teilhaben. Die Designerin zeigt auf Instagram ihren strahlenden, ungeschminkten Teint nach einem Besuch in der Londoner Klinik von Star-Facialistin Keren Bartov. Gemeinsam mit der Hautexpertin posiert Victoria auf einem Selfie, auf dem ihre Haut besonders ebenmäßig wirkt. Zu dem Schnappschuss schwärmt sie: "Wirklich die besten und unglaublichsten Treatments." Für die 90-minütige Behandlung in der West-Londoner Praxis werden laut Daily Mail rund 300 Euro fällig.

Keren Bartov gilt als Geheimtipp vieler Promis und betreut neben Victoria auch Hollywoodstars wie Gal Gadot (41) und Isla Fisher (50). Die Behandlungen starten mit einer ausführlichen Hautanalyse – für noch aufwendigere Anwendungen mit Hightech-Geräten können laut Bericht bis zu 800 Euro anfallen. Während Victoria sich also um ihren Glow kümmert, läuft es auch beruflich glänzend: Ihr gleichnamiges Modelabel hat die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro geknackt, ihre Mode- und Beauty-Linien werden ebenfalls als profitabel beschrieben. Im Gespräch mit Financial Times erklärte sie zu möglichen Verkaufsplänen für ihr Unternehmen offen: "Ich sage niemals nie und schaue mir immer meine Möglichkeiten an", betonte aber gleichzeitig, dass sie derzeit vor allem auf Wachstum und die Eröffnung weiterer Stores – unter anderem in New York und Miami – setze.

Für Victoria ist der aktuelle Erfolg das Ergebnis eines langen Weges. Die frühere Spice Girls-Sängerin hatte ihr Label 2008 mit einer kleinen Kollektion gestartet, erst nach vielen Jahren mit hohen Verlusten gelang der Sprung in die Gewinnzone. In Interviews betont sie immer wieder, wie stolz sie darauf ist, dass sowohl ihre Mode- als auch ihre Beauty-Linie inzwischen schwarze Zahlen schreiben. Privat findet sie Rückhalt bei ihrem Mann David Beckham (51), mit dem sie seit über zwei Jahrzehnten verheiratet ist und vier Kinder hat. Über ihre Ehe sagte sie kürzlich: "Wir unterstützen uns gegenseitig und respektieren uns. Wir unterstützen die großen Träume des anderen" – und genau diese Unterstützung scheint Victoria nun zu nutzen, um sowohl geschäftlich als auch in Sachen Beauty sichtbar aufzublühen.

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Instagram / victoriabeckham Victoria und Harper Seven Beckham

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Getty Images David Beckham feiert mit Victoria Beckham den MLS-Cup-Sieg 2025

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Instagram / victoriabeckham Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Victoria Beckham, Januar 2026