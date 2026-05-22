Sechste WM-Teilnahme: Cristiano Ronaldo schreibt Geschichte

Cristiano Ronaldo (41) schreibt Fußballgeschichte: Der portugiesische Superstar steht im Kader für die diesjährige Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada – und das zum sechsten Mal in seiner Karriere. Nationaltrainer Roberto Martinez berief den 41-Jährigen in sein vorläufiges 27-köpfiges Aufgebot. Damit ist Cristiano laut OE24 der erste Fußballer überhaupt, der an sechs WM-Endrunden teilnimmt. Portugal, Europameister von 2016, startet am 17. Juni gegen die Demokratische Republik Kongo in das Turnier, ehe es am 23. Juni gegen Usbekistan geht. Das wohl härteste Gruppenspiel folgt am 28. Juni gegen Kolumbien.

Neben Cristiano nominierte Martinez auch dessen Klubkollegen von Al-Nassr, Joao Felix, sowie Ruben Neves von Al Hilal – damit stehen gleich drei Profis aus der saudiarabischen Liga im portugiesischen Aufgebot. Dazu kommt ein starkes Ensemble aus westeuropäischen Ligen: Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha und Goncalo Ramos reisen alle von Paris St. Germain an, während Bruno Fernandes (31) von Manchester United und Bernardo Silva (31) von Manchester City das Mittelfeld anführen sollen. Parallel zu Ronaldos historischer Teilnahme jagt auch sein langjähriger Rivale Lionel Messi (38) denselben Rekord – der argentinische Weltmeister steht ebenfalls vor seiner sechsten WM-Endrunde.

Dass Cristiano mit 41 Jahren noch immer auf diesem Niveau mitspielt, überrascht viele Beobachter. Bekannt ist, dass er äußerst diszipliniert auf seine Ernährung achtet: Sein ehemaliger Privatkoch Giorgio Barone, der für ihn während seiner Zeit bei Juventus kochte, verriet gegenüber Covers.com, dass der Stürmer auf Pasta und Weißbrot komplett verzichtet und stattdessen auf Eiweiß und Gemüse setzt. Kohlenhydrate bezieht er laut Giorgio fast ausschließlich aus Gemüse, und wenn es eine Stärkebeilage gibt, dann allenfalls schwarzen oder roten Reis.

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Getty Images Cristiano Ronaldo, UEFA Nations League Finale 2025 in München

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Getty Images Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, Januar 2023

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Instagram / cristiano Der Fußballer Cristiano Ronaldo zeigt sich nach der Sauna durchtrainiert auf seinem Instagram-Profil.