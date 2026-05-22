Rachael Leigh Cook spricht über Scheidung von Daniel Gillies

Jahrelang fragte man sich, was zur Trennung von Rachael Leigh Cook (46) und ihrem Ex-Mann Daniel Gillies (50) geführt hat. Jetzt gibt die Schauspielerin im Podcast "I Love You So Much" erstmals Einblicke in das Scheitern ihrer Ehe. Die beiden hatten 2004 geheiratet und sich 2019 getrennt. Gemeinsam haben sie eine Tochter und einen Sohn. Rachael macht im Gespräch vor allem ihre ausgeprägte Unabhängigkeit als einen entscheidenden Faktor für das Beziehungsende verantwortlich.

Die Schauspielerin erklärt, dass Daniel kaum die Möglichkeit gehabt habe, sich wirklich um sie zu kümmern: "Ich glaube, wenn man Daniel wäre, wäre es wirklich leicht gewesen zu denken, dass ich ihn nicht wirklich gebraucht habe. Ich glaube, ich habe mein Leben sehr auf diese Weise aufgebaut und gelebt." Sie fügte hinzu, dass er dabei kaum Raum bekommen habe, seine Fürsorge zu zeigen. Darüber hinaus seien die beiden grundsätzlich verschieden gewesen: Während sie sich als Peoplepleaser beschreibt, sei es Daniel egal, was andere denken. Außerdem schildert Rachael, dass sie Konflikte eher vermeidet, was die Situation zusätzlich erschwert habe.

Nach der Scheidung habe sie ihr Datingleben bewusst reflektiert. "Ich habe eine ganze Reihe Lektionen mit Bedauern gelernt. Bevor ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, war ich beim Dating echt am Boden", sagte sie im Podcast. Dann änderte sie die Perspektive: "Statt wütend über all die holprigen Dates oder kurzen Dating-Erfahrungen zu sein, habe ich eine Liste mit allem geschrieben, was ich von jeder einzelnen Person gelernt habe, mit der ich auf ein Date war oder in einer kurzen Beziehung." Die Bilanz fiel positiv aus: "Ich dachte mir: 'Ich habe so viel gelernt!' Ich habe so vieles darüber gelernt, was ich will und was nicht – und auch lauter zufällige Wissensschnipsel, die sie mir beigebracht haben. Ich dachte mir: 'Ich hätte nichts davon gelernt.'"

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Getty Images Rachael Leigh Cook und Daniel Gillies, Schauspieler

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Getty Images Rachael Leigh Cook bei der Premiere von Freakier Friday im El Capitan Theatre in Los Angeles

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Getty Images Rachael Leigh Cook und Daniel Gillies bei der "Max"-Premiere 2015