Intime Szenen im Aufzug: Deutscher WWE-Star wurde verhaftet

Skandal in der WWE. Bei dem deutschen Wrestler Ludwig Kaiser (35) klicken die Handschellen – und das nur kurz vor seinem Hauptkampf. Laut TMZ wurde Marcel Barthel, wie Ludwig bürgerlich heißt, am 23. April in seiner Wahlheimat Orlando verhaftet. Der Vorwurf lautet Körperverletzung. Hintergrund ist wohl eine Auseinandersetzung mit seinen Nachbarn. Der Sportler soll mit diesen und seiner Begleitung des Abends im Fahrstuhl gefahren sein, als er und die Frau sich nicht mehr zurückhalten konnten. Vor den Augen der Anwohner kam es zu leidenschaftlichem Küssen und Berührungen auf "unkontrolliert intimem" Niveau.

Als das Paar den Aufzug schließlich verlassen wollte, habe der Nachbar Ludwig ermahnt, sich in der Öffentlichkeit doch bitte "anständiger zu benehmen". Dabei seien dem gebürtigen Pinneberger die Sicherungen durchgebrannt. Den Vermerken in den offiziellen Dokumenten zufolge habe er seinen Nachbarn mehrfach geschlagen und ihn zu Boden gestoßen. Die Polizei sei schließlich von Bewohnern des Gebäudes gerufen worden – diese bekamen die lautstarke Auseinandersetzung mit. Die Einsatzkräfte nahmen Ludwig in Gewahrsam und brachten ihn ins Orange County Jail, wo eine Kaution in Höhe von 863 Euro festgesetzt wurde. Ein paar Tage später wurde diese wohl beglichen und der Showkämpfer durfte das Gefängnis wieder verlassen. Ob jetzt ein rechtlicher Prozess auf Ludwig wartet, ist nicht bekannt.

Das Bekanntwerden seiner Verhaftung könnte für Ludwig wohl zu keinem unpassenderen Zeitpunkt kommen. Am 30. Mai soll er einen der größten Kämpfe seiner Karriere in der WWE antreten. In Monterrey in Mexiko erwartet ihn sein derzeitiger Erzfeind Chad Gable, der als El Grande Americano bekannt ist. Da Ludwig in der mexikanischen AAA, die zur WWE gehört, maskiert ebenfalls unter dem Namen auftritt, bildet sich der perfekte Konflikt. Der Kampf beim Event Noche de Los Grandes sollte die Sache klären und der Verlierer muss die Maske abnehmen. Ludwig ist in Mexiko längst ein Superstar und tritt dort meist als Held auf. In den USA nimmt er eher die Rolle des Bösewichts ein. Vor seiner Verpflichtung für den US-Wrestling-Veranstalter war der 35-Jährige ebenfalls aktiv, und das auch unter einem anderen Namen: Der Künstlername Axel Dieter Jr. ist eine Hommage an seinen Vater, der ebenfalls Wrestler war.

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Getty Images Ludwig Kaiser bei der Netflix-Premiere von WWE Monday Night Raw, Januar 2025

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Instagram / wwe_kaiser Ludwig Kaiser im August 2025

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Instagram / wwe_kaiser Ludwig Kaiser, deutscher Wrestler

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