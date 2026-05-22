"Bauer sucht Frau International"-Paar geht getrennte Wege

Für Fans von Bauer sucht Frau International kommt jetzt eine traurige Nachricht: Winzer Martin und Vanessa, die sich in der siebten Staffel der beliebten Datingshow kennengelernt hatten, sind kein Paar mehr. Der 42-jährige Wahl-Italiener bestätigte das Liebes-Aus nun in einem Video auf Instagram. "Es ist schon im letzten Jahr passiert: Vanessa und ich sind kein Paar mehr", wandte er sich dabei an seine Follower. Die Trennung des Traumpaares, das in der Toskana eine gemeinsame Zeit verbracht hatte, kommt überraschend, da beide auf ihren Social-Media-Kanälen noch zuletzt zahlreiche romantische Momente miteinander geteilt hatten.

Über die genauen Trennungsgründe möchte Martin nicht sprechen. "Ich bitte um Verständnis, dass ich mich nicht öffentlich dazu äußern werde, warum das mit Vanessa und mir nicht weitergegangen ist", erklärte er in dem Instagram-Video. Er habe zunächst Zeit gebraucht, um das Ganze für sich zu verarbeiten, weshalb er sich erst jetzt dazu äußere. Trotz des Endes ihrer Beziehung blickt der Weinbauer mit positiven Gefühlen auf die gemeinsame Zeit zurück. Es sei eine wunderschöne Woche gewesen, und es habe auch danach noch viele schöne Momente gegeben. "Allerdings sei es halt einfach nicht jedem Paar vergönnt, sich mit einer Familie zu verewigen", so Martin.

Für den Winzer ist das Kapitel Liebe damit aber noch längst nicht abgeschlossen. Ganz im Gegenteil: Martin sucht jetzt wieder eine neue Partnerin – und bittet dabei sogar seine Community um Hilfe. "Man könnte sagen: Bauer Martin sucht wieder eine Frau", erklärte er mit einem Augenzwinkern und richtete sich direkt an seine Follower: "Vielleicht wisst ihr ja eine da draußen. Vielleicht bist es du. Vielleicht die beste Freundin, die Schwester, die Enkelin." Martin lebt seit einigen Jahren in der Toskana, wo er als Winzer arbeitet. In der siebten Staffel von "Bauer sucht Frau International" war die malerische Region in Italien bereits zur Liebeskulisse für ihn und die Hamburgerin Vanessa geworden.

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Instagram / vanessa_talisa Martin und Vanessa von "Bauer sucht Frau", Staffel 7

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Instagram / vanessa_talisa "Bauer sucht Frau"-Stars Vanessa und Martin

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Instagram / vanessa_talisa Martin und Vanessa von "Bauer sucht Frau"

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