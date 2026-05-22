Schauspielerin Angelica Domröse (†85) litt unter Parkinson

Die Trauer um Angelica Domröse ist noch frisch, da werden nun berührende Details über ihre letzten Lebensjahre bekannt. Die legendäre Schauspielerin, die als Paula in dem Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula" zur Ikone des DDR-Kinos wurde, ist im Alter von 85 Jahren in Berlin gestorben. Wie ihre enge Freundin und frühere Maskenbildnerin Helga Teuscher jetzt der SuperIllu erzählt, kämpfte Angelica schon seit vielen Jahren mit der Nervenkrankheit Parkinson. Die Künstlerin hatte sich in ihren letzten Jahren komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und verbrachte die Zeit im privaten Kreis.

Helga berichtet, dass Angelica trotz der schweren Diagnose ihren starken Willen behielt. "Angelica litt seit Jahren an Parkinson", erzählte sie dem Magazin und schilderte, wie sehr die Schauspielerin dabei auf ihre innere Haltung vertraute. "Sie war immer sehr unnachgiebig sich selbst gegenüber, klagte nie – und verdrängte auch viel. Aber nun ist sie erlöst. Meine Freundin Angelica ist ganz friedlich eingeschlafen", sagte die langjährige Wegbegleiterin. Schon bei den Dreharbeiten zu Angelicas letztem Film "Bis zum Horizont, dann links!" im Jahr 2012 sei eine besondere Stimmung am Set gewesen. Regisseur Bernd Böhlich erinnerte sich in der SuperIllu: "Sie wusste offenbar, dass das ihr letztes Mal sein würde. Das war eine Art unausgesprochene Gewissheit, die wir alle spürten". Ihren letzten großen öffentlichen Auftritt hatte die Darstellerin 2013 beim 40-jährigen Jubiläum von "Die Legende von Paul und Paula" in Berlin, wo sie gemeinsam mit Kollegen wie Winfried Glatzeder und unter anderem Angela Merkel (71) geehrt wurde.

Nun steht Angelicas letzter Weg an: Die Schauspielerin wird auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin beigesetzt. Dort erhält sie ihr Grab direkt neben ihrem 2016 verstorbenen Ehemann Hilmar Thate, mit dem sie über viele Jahre privat und künstlerisch eng verbunden war. Mit ihrer Rolle der Paula, der mutigen, lebenshungrigen alleinerziehenden Mutter, hatte Angelica Anfang der 70er-Jahre Filmgeschichte geschrieben und das Lebensgefühl vieler Menschen im Osten geprägt. Bis heute gilt "Die Legende von Paul und Paula" als eines der bedeutendsten deutschen Nachkriegsfilme – und Angelica als Gesicht dieser Liebesgeschichte, die für viele Zuschauer zur persönlichen Erinnerung geworden ist.

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Imago Angelica Domröse bei der Leipziger Buchmesse 2003 nach der Vorstellung ihres Erinnerungsbands "Ich fang mich selber ein"

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Imago Angelica Domröse in Berlin, 1963, Porträtaufnahme in der DDR

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Imago Angelica Domröse zu Gast bei "Herman & Tietjen" (N3), 27.06.2003

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