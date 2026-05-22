Keine Goldgräberin: Kim K. pfeift auf Lewis' Millionen

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) sollen nicht nur privat, sondern auch geschäftlich voll auf Kuschelkurs sein: Die Reality-TV-Ikone und der Formel-1-Superstar wurden seit Februar immer wieder zusammen gesichtet, nun sickern erste Details zu ihren Zukunftsplänen durch. Wie ein Insider gegenüber Y! Entertainment erklärt, geht es Kim keineswegs um das geschätzte 450-Millionen-Dollar-Vermögen ihres neuen Freundes. Die Unternehmerin wolle sich nicht als jemand darstellen lassen, der auf Lewis' Konto aus ist. Vielmehr arbeite das Duo bereits an einer gemeinsamen Mega-Marke, bei der beide ihre Stärken einbringen wollen.

"Kim hat selbst mehr als genug Geld, also wäre es falsch, sie als Goldgräberin darzustellen, die Lewis oder irgendjemand anderen ausnutzen will", betonte der Insider. Ihr eigenes Modeunternehmen Skims entwickelte sich zum Kassenschlager – ein milliardenschweres Business, das den Social-Media-Star offenbar voll einspannt. So sehr, dass nebenher kaum noch Zeit für die Anwaltsprüfung bleibt, auf die sich Kim über einen längeren Zeitraum hinweg vorbereitet hat. "Es gibt einfach nicht genug Stunden am Tag, um sich um Anwaltsprüfungen zu kümmern, wenn man eine Milliardenmarke zu führen hat", betont der Insider.

Auch auf persönlicher Ebene soll es zwischen Kim und Lewis gewaltig funken. "Lewis sagt alles Richtige und Kim verliebt sich Hals über Kopf", so die Quelle. Erste Gerüchte über eine Romanze tauchten im Februar auf, nachdem beide im selben Pariser Hotel gesichtet worden waren. Bekannt sind die beiden allerdings schon deutlich länger: Bereits 2014 posierten sie gemeinsam bei den GQ Man of the Year Awards. Lewis hat laut dem Insider erklärt, sein Ruf als Frauenheld gehöre der Vergangenheit an – nun, mit Anfang 40, sei er bereit für etwas Ernstes. Kim nehme ihn beim Wort, "obwohl eine Menge Frauen sie gewarnt haben, sich nicht von ihm einwickeln zu lassen", heißt es weiter.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Lewis Hamilton

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

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Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2026