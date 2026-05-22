Manuel Neuer fällt mit Verletzung kurz vor der WM 2026 aus

Kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 muss Manuel Neuer (40) einen herben Rückschlag hinnehmen: Der Bayern-Kapitän wird das DFB-Pokal-Finale am Samstag gegen den VfB Stuttgart verletzungsbedingt verpassen. Wie der FC Bayern München nun offiziell mitteilte, sind die muskulären Probleme des Torhüters noch zu groß, um einen Einsatz zu verantworten. Neuer selbst erklärte nach dem letzten Liga-Spiel gegenüber Bild: "Ich habe ein bisschen was gemerkt in der Wade und ich wollte jetzt kein Risiko eingehen – auch wegen nächster Woche." Für ihn stehen im Finale nun Jonas Urbig, Sven Ulreich und Nachwuchstalent Jannis Bärtl bereit.

Hintergrund der Vorsichtsmaßnahme ist der nahende WM-Start: Die deutsche Nationalmannschaft beginnt bereits am 27. Mai mit der Vorbereitung auf das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Seinen letzten Einsatz absolvierte Manuel beim 5:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln, musste dabei aber ausgewechselt werden. Auch am Donnerstag war kein Training für ihn möglich – stattdessen stand eine Behandlung an der Säbener Straße sowie ein Aufbautraining auf dem Programm. Am Freitagvormittag fehlte der 40-Jährige beim Abfahrtstreffen des Bayern-Kaders am Trainingsgelände, wie die Zeitung berichtet.

Die linke Wade bereitet dem fünffachen Welttorhüter schon seit Längerem Sorgen. Im Februar 2026 zog er sich im Spiel gegen Werder Bremen einen Muskelfaserriss zu. Nur drei Wochen nach seiner Rückkehr tauchte die Verletzung beim Comeback gegen Mönchengladbach erneut auf – eine weitere Pause von drei Wochen war die Folge. Trotz der aktuellen Lage ist Manuel fester Bestandteil des deutschen WM-Kaders: Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) nominierte ihn als einen von insgesamt sieben Bayern-Spielern, die Deutschland beim Turnier vertreten werden.

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Getty Images Manuel Neuer beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln in der Allianz Arena, Mai 2026

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Getty Images Manuel Neuer, November 2024

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Getty Images Manuel Neuer und Julian Nagelsmann bei einem Spiel des FC Bayern München gegen VfB Stuttgart, 2022