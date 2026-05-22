Kyle Busch kollabierte einen Tag vor seinem Tod im Simulator

NASCAR-Star Kyle Busch ist einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press zufolge bereits einen Tag vor seinem Tod in einem Rennsimulator zusammengebrochen. Der 41-Jährige soll demnach in einem Rennsimulator in Concord im US-Bundesstaat North Carolina bewusstlos aufgefunden worden sein, wie die Agentur unter Berufung auf Quellen meldet. Mitarbeiter hätten sofort Hilfe geholt, Kyle sei anschließend in ein Krankenhaus nach Charlotte gebracht worden. Dort wurde der Rennfahrer seit dem 20. Mai wegen einer schweren Erkrankung behandelt, bevor er am 21. Mai verstarb.

Laut der gemeinsamen Mitteilung von NASCAR, Kyles Familie und seinem Team Richard Childress Racing war der zweifache NASCAR-Cup-Champion wegen einer "schweren Krankheit" im Krankenhaus. Schon wenige Stunden vor der Todesnachricht hatten seine Angehörigen erklärt, dass Kyle das Rennwochenende in North Carolina verpassen werde, darunter das Truck-Rennen in Concord am 22. Mai und das legendäre "Coca-Cola 600" in Charlotte zwei Tage später. "Kyle hat eine schwere Krankheit erlitten, die zu einem Krankenhausaufenthalt geführt hat", hieß es in dem Statement, aus dem das Magazin People zitiert. Die Familie bat darin um Verständnis und Privatsphäre. Später folgte dann die Bestätigung seines Todes in einer weiteren Mitteilung, in der die NASCAR-Organisation den Rennfahrer als "einmaliges Talent" würdigte.

Schon in den Wochen vor seinem Tod hatte Kyle mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einem Rennen in Watkins Glen am 10. Mai bat der Pilot sein Team über Funk um ärztliche Hilfe. "Kann jemand versuchen, Bill Heisel zu finden? Er ist der Kindred-Arzt. Sagt ihm, dass ich ihn nach dem Rennen brauche", war in der TV-Übertragung zu hören. Ein Kommentator erklärte während des Rennens, Kyle kämpfe mit einer Nasennebenhöhlenentzündung, die durch die Höhenlage der Strecke und die dabei entstehenden G-Kräfte verstärkt werde. Gegenüber Reportern schilderte der Rennprofi später, die Beschwerden hätten ihn bereits länger begleitet. Bekannt war Kyle Fans nicht nur als zweifacher Cup-Champion, sondern auch als Familienmensch: Er hinterlässt seine Ehefrau Samantha und die gemeinsamen Kinder Brexton und Lennix.

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Imago Kyle Busch vor dem Start des NASCAR Cup Series Food City 500 in Bristol, Tennessee

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Getty Images Kyle Busch feiert in Hampton den Sieg im Fr8 Racing 208 mit Lennix Busch, Brexton Busch und Samantha Busch

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Getty Images Kyle Busch, Mai 2026