Aufatmen für Brittany Cartwright: Steuerproblem erledigt

Für Brittany Cartwright (37) scheint eine nervenaufreibende Steuerangelegenheit jetzt endgültig vom Tisch zu sein. Die Reality-Bekanntheit wurde kürzlich von TMZ am Flughafen LAX in Los Angeles angetroffen, als sie auf dem Weg nach Hause zur Abiturfeier ihres Neffen war. Dabei sprach sie offen über das Steuerproblem, das sie zuletzt beschäftigt hatte: Kalifornische Steuerbehörden hatten von ihr fast eine halbe Million Dollar gefordert, was sie nach eigenen Angaben zunächst in große Panik versetzt hatte. Die gute Nachricht: Die Angelegenheit sei inzwischen "erledigt" und belaste sie nicht mehr.

Wie Brittany erklärte, geht die Forderung auf alte Steuererklärungen aus dem Jahr 2019 zurück. Laut TMZ betonte sie, dass sie damals unmöglich genug verdient haben könne, um eine solche Summe zu rechtfertigen. Ihr Steuerberater äußerte sich bereits zuvor zu dem Fall und stellte klar, dass die hohe Forderung auf falsch gemeldetes "Scheineinkommen" zurückzuführen sei. Alle tatsächlich fälligen Steuern seien in dem Zeitraum, in dem er sie vertreten habe, ordnungsgemäß gezahlt worden. Brittany machte zudem deutlich, dass sie sich darüber ärgerte, dass der Fall überhaupt öffentlich geworden war.

Brittany Cartwright wurde einem breiten Publikum durch ihre Teilnahme an der Realityshow "Vanderpump Rules" bekannt. Zuvor verriet sie jedoch, dass sie die Sendung auf keinen Fall noch einmal anschauen könne: "Ich würde absolut sterben, wenn ich 'Vanderpump Rules' nochmal sehen müsste." Später war sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Jax Taylor (46) im Spin-off "The Valley" zu sehen und zieht mit ihm heute einen gemeinsamen Sohn groß. Trotz des zurückliegenden Stresses gab sich Brittany am Flughafen nun gut gelaunt und versicherte, dass es ihr wieder bestens gehe.

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Getty Images Brittany Cartwright, TV-Star

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Getty Images Brittany Cartwright bei den iHeartRadio Music Awards 2025

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Instagram / brittany Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, Mai 2025