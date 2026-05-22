Sommerhaus-Kandidat Tobias Pankow bald in "Bauer sucht Frau"

Tobias Pankow (41) könnte schon bald als neues Gesicht bei "Bauer sucht Frau" zu sehen sein. Wie Bild exklusiv berichtet, soll der Hobbybauer aus dem nördlichen Havelland in Brandenburg zur 22. Staffel der RTL-Kuppelshow dazustoßen. Moderatorin Inka Bause (57) stellt die neuen Kandidaten an Pfingstmontag, dem 25. Mai, vor. Viele Zuschauer dürften Tobias bereits kennen: Vor zwei Jahren nahm er gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin, der Designerin Sarah Kern (57), an "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" teil. Nun ist er wieder solo und hofft, bei der Kuppelshow die passende Frau an seiner Seite zu finden.

Warum er sich für das Format entschieden hat, erklärt er gegenüber Bild so: "Dating und normales Kennenlernen werden in Zeiten von Social Media und der schnelllebigen Konsumgesellschaft immer schwieriger. Hier steht man als Single mittleren Alters mit Beruf und Verpflichtungen vor einer schier unmöglichen Herausforderung – egal, wo man lebt." Erschwerend komme hinzu, dass sein Wohnort gerade einmal knapp 200 Einwohner zählt. "Unser Teich ist zwar schön groß, es schwimmen aber fast gar keine Fische darin", beschreibt er die Partnersuche auf dem Land. Bei seiner Traumfrau legt er Wert auf Sportlichkeit, Verlässlichkeit und Lebensfreude – und auf einen ausgeprägten Kinderwunsch. Zwei Dinge hingegen gehen für ihn gar nicht: eine Katze im Gepäck oder eine vegane Lebensweise. Dass ausgerechnet seine Ex Sarah auf die Idee zur Teilnahme gekommen ist, findet er selbst "lustig": "Sie war es, die diese Idee mit ausgedacht hat und mich letztlich dazu ermutigt hat, meinen Hut in den Ring zu werfen", so Tobias.

Tobias betont, dass er und Sarah trotz Trennung in engem, freundschaftlichem Kontakt stehen. Was seinen Auftritt im "Sommerhaus der Stars" betrifft, sieht er sein damaliges Auftreten gelassen: "Man hat mich im Sommerhaus und im Anschluss so gesehen und kennengelernt, wie ich bin: authentisch und geradlinig, was heutzutage anscheinend schon genügt, um zu polarisieren." Abseits der Liebessuche hat der Realitystar ohnehin gerade andere Dinge um die Ohren: Mit der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier (36) liefert er sich einen öffentlichen Streit, der im September vor Gericht enden soll.

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RTL / Julia Feldhagen Tobias Pankow bei den Reality Awards 2024

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Das Sommerhaus der Stars, RTL Tobias Pankow und Sarah Kern im Sommerhaus

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RTL Sarah Kern, Tobias Pankow, Jakob Morgenstern und Tessa Bergemeier, Sommerhaus-Kandidaten