Hochzeit von Don Jr.: Ivanka Trump befeuert Spekulationen

Ivanka Trump (44) heizt die Gerüchteküche rund um die mögliche Hochzeit ihres Bruders Donald Trump Jr. (48) mit Bettina Anderson an. Die 44-Jährige teilte am Donnerstag ein kurzes Video in ihren Instagram-Stories: Aus dem Flugzeugfenster ist türkisblaues Meer zu sehen, untermalt vom Song "Edge of the U.S.A." von Ernest. Fans fragen sich nun, ob Ivanka auf dem Weg auf die Bahamas ist, wo Don Jr. und Bettina Medienberichten zufolge am Memorial-Day-Wochenende auf einer Privatinsel heiraten sollen. Wie unter anderem Page Six berichtet, ist dort eine kleine Zeremonie nur mit enger Familie und Freunden geplant – fernab großer Öffentlichkeit.

Hinter den Kulissen soll es dem Blatt zufolge zunächst andere Pläne gegeben haben: Don Jr. und Bettina wollten angeblich eine prunkvolle Hochzeit im Weißen Haus feiern. Diese Idee sei jedoch von Don Jrs. Vater, Donald Trump (79), für nichtig erklärt worden – er habe seinen Sohn angeblich nicht für "wichtig" genug gehalten. Ein Insider begründete den Verzicht auf Pomp gegenüber der Zeitung New York Post zudem folgendermaßen: "Sie sind sich sehr bewusst, dass eine opulente Hochzeit im Weißen Haus während einer Zeit, in der Menschen sterben, nicht gut ankommen würde." Damit spielte er vermutlich auf den Krieg im Iran an.

Don Jr. und Bettina wurden im August 2024 erstmals als Paar gesichtet, als sie gemeinsam beim Brunch fotografiert wurden. Im Dezember 2025 machte der fünffache Vater seiner Partnerin dann an ihrem Geburtstag einen romantischen Antrag. Für Bettina ist es die erste Ehe, für Donald Jr. nach seiner Ehe mit Vanessa Trump (48) die zweite. Im April feierte die zukünftige Braut bereits eine aufwendig dekorierte Brautparty, zu der neben Ivanka auch Lara Trump (43), Tiffany Trump (32) und Don Jrs. Tochter Kai kamen. Rund um die anstehende Hochzeitsfeier bleibt der Rahmen nun scheinbar bewusst intim: Auf einer Privatinsel, im kleinen Kreis und ohne großes Spektakel – so zeichneten es US-Medien zuletzt nach. Ob Ivankas Meeresblick tatsächlich der Vorgeschmack auf die Bahamas ist, ließ sie mit ihrem wortlosen Post offen.

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Getty Images Bettina Anderson und Donald Trump Jr., März 2025

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Getty Images Ivanka Trump bei der Reform Alliance Casino Night in Atlantic City, September 2025

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Gustavo Caballero/Getty Images for GREY GOOSE Donald Trump und seine Kinder Ivanka und Donald Jr.