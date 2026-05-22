Überraschung: Emma Fernlund wieder bei "Match My Ex" zurück

Es ist der Moment, mit dem in der Villa wohl niemand gerechnet hat: In der neuen Doppelfolge von Match My Ex steht plötzlich Emma Fernlund (25) wieder vor Tim Kühnel (29) – und bringt seine Gefühlswelt ordentlich durcheinander. Die Reality-TV-Bekanntheit bekommt die einmalige Chance, in die Show zurückzukehren, wenn sie sich in der Match Night selbst mit Tim verkuppelt. Doch bevor es zu dieser wichtigen Entscheidung kommt, muss Tim erst einmal reinen Tisch machen und Emma erzählen, was in den Tagen nach ihrem Exit wirklich passiert ist. Vor allem eine ausgelassene Party in der Villa und zwei Namen sorgen sofort für Zündstoff: Henna und Christin Pawlowski. Bei dem Wiedersehen berichtet Tim offen von der wilden Feier ohne Emma – und gesteht, dass es zu Küssen mit Henna und Christin gekommen ist.

Die Influencerin reagiert entsetzt und macht ihrem Ärger Luft: "Finde ich unter aller Sau. [...] Also die zwei Tage, wo ich weg bin, machst du mit zwei Weibern rum? Habe ich das richtig verstanden?" Sie wirft ihm einen massiven Vertrauensbruch vor. Im Einzelinterview fasst sie ihre Gefühlslage mit eindeutigen Worten zusammen: "Dass du deinen Körper und deine Energie anderen Frauen gibst, das enttäuscht mich extrem, ja. Aus freien Stücken heraus, einfach, weil ich suff bin und notgeil, dann mit anderen Frauen rumzumachen? Fühle ich nicht so von meinem möglichen Future-Boyfriend." Tim kann Emmas Ärger nicht verstehen und fragt: "Warum machst du jetzt so ein Fass auf? Du hast zu mir gesagt, ich soll mein Ding machen."

Dem widerspricht sein früherer Der Promihof-Flirt jedoch vehement und erinnert ihn: "Das habe ich nicht gesagt. Ich habe dir gesagt, dass ich dich ernsthaft mag und, dass ich ernsthaftes Interesse an dir habe und ich das nicht feiern würde, sobald ich raus bin, dass du mit Frauen rummachst. Daraufhin hast du gesagt: Mach dir mal keinen Kopf." Tim versucht wiederum, die Wogen zu glätten und erklärt, dass er im Bett keine andere Frau wollte. Um Emma zu zeigen, welche Rolle sie für ihn spielt, sortiert Tim seine Gefühle offen durch: Henna sei seine Nummer zwei, Christin seine Nummer drei – und Emma bleibe seine klare Nummer eins. Die Influencerin entscheidet sich schließlich, ihm eine weitere Chance zu geben und verkuppelt sich selbst mit Tim. Damit steht fest: Emma ist zurück in der "Match My Ex"-Villa.

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"

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Joyn Henna und Christin Pawlowski in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"