Dokumente enthüllen: Donald Trump Jr. hat längst Ja gesagt

Donald Trump Jr. (48) hat offenbar bereits heimlich "Ja" gesagt – und das, bevor an diesem Wochenende das eigentliche Hochzeitsspektakel auf den Bahamas steigen soll. Wie aus der nun aufgetauchten Heiratsurkunde hervorgeht, die TMZ vorliegt, hat der Unternehmer seine Partnerin Bettina Anderson schon am Donnerstag standesamtlich in Palm Beach County geheiratet. Ein stellvertretender Amtsangestellter des Bezirks bestätigte den Akt mit seiner Unterschrift. Die offizielle Zeremonie leitete Brad McPherson, ein langjähriger Immobilienanwalt, der seit Jahren eng mit der Trump-Familie zusammenarbeitet und das Paar so für den romantischen Inseltrip rechtlich absicherte.

Der intime Standesamtstermin in Florida war offenbar nur der formale Auftakt zu einem luxuriösen Hochzeitswochenende in der Karibik. Wie unter anderem Page Six berichtet, wollen sich Donald Jr. und Bettina ihr Eheversprechen vor ausgewählten Gästen auf einer privaten Insel auf den Bahamas geben. Eingeladen ist den Berichten zufolge nur ein kleiner Kreis aus Familienmitgliedern und engen Freunden, die die Turteltauben bei der romantischen Zeremonie fernab der Öffentlichkeit feiern sollen. Eine Besonderheit verrät die Urkunde außerdem: Bettina nimmt den bekannten Nachnamen ihres Mannes offiziell nicht an, sondern behält rechtlich ihren Namen Anderson. Für Gesprächsstoff sorgt zudem eine prominente Absage – Donald Jrs. Vater Donald Trump (79) wird bei der Feier nicht dabei sein.

Über Donald Jrs. Liebesleben wurde in der Vergangenheit immer wieder spekuliert, doch zu seiner Beziehung mit Bettina äußert er sich nur selten ausführlich. Auf Social Media gewährt der fünffache Vater zwar gelegentlich Einblicke in seinen Alltag, der Unternehmer hält private Momente mit seiner Partnerin aber meist zurück. Bettina selbst steht ebenfalls nicht permanent im Rampenlicht und tritt vor allem an der Seite ihres Ehemannes bei ausgewählten Events auf. Wie wichtig beiden ihre Privatsphäre ist, zeigt die Entscheidung, das große Jawort nur mit einem kleinen, exklusiven Gästekreis zu feiern – während die standesamtliche Hochzeit in Palm Beach ganz still und leise im Hintergrund ablief.

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Getty Images Donald Trump Jr. und Bettina Anderson, Februar 2025

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Getty Images Donald Trump Jr. und Bettina Anderson, amfAR Palm Beach Gala 2025

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Getty Images Bettina Anderson und Donald Trump Jr., März 2025