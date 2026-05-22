Bei Festnahme: Britney Spears teilte gegen Mutter Lynne aus

Während ihrer Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer am 4. März hat Britney Spears (44) gegenüber einem Polizisten pikante Details über ihre Mutter Lynne Spears (71) preisgegeben. Als der Beamte die Sängerin darauf hinwies, dass sie wegen Mordes angeklagt werden könnte, wenn sie im betrunkenen Zustand jemanden töten würde, antwortete Britney laut einem Polizeibericht, über den zunächst TMZ berichtete: "Ja, Sir, ich weiß. Meine Mutter hat versehentlich einen Mann auf einem Fahrrad getötet – aber ich habe das noch nie getan." Außerdem fragte sie, warum ihre Mutter scheinbar immer mit allem durchkomme – und behauptete, Lynne habe auch versucht, sie selbst zu töten.

Damit bezog sich Britney offenbar auf einen Vorfall aus dem Jahr 1975, der tatsächlich belegt ist: Lynne Spears beschrieb in ihrem 2008 erschienenen Memoirenband "Through the Storm" selbst, wie sie damals den zwölfjährigen Anthony Winters mit ihrem Auto erfasste und tötete, während sie ihren Bruder ins Krankenhaus in Kentwood, Louisiana, fuhr. Die Andeutung, ihre Mutter habe versucht, sie zu töten, könnte sich auf die jahrelange Vormundschaft beziehen, unter der Britney bis 2021 stand. Lynne und ihre Tochter sprachen zwar nach der Festnahme miteinander – ob die Mutter weiß, was Britney gegenüber den Polizisten gesagt hatte, ist aber unklar. Außerdem gestand Britney an dem Abend laut dem Bericht, sowohl Adderall als auch Prozac eingenommen zu haben.

Das Verhältnis zwischen Britney und ihrer Mutter Lynne gilt seit Jahren als angespannt. Während der umstrittenen Vormundschaft, die 2008 eingerichtet worden war und unter der Britneys Vater Jamie Spears (73) die Kontrolle über ihr Leben und ihre Finanzen hatte, warf Britney ihrer Familie wiederholt vor, sie kontrolliert und ausgenutzt zu haben. Nachdem die Vormundschaft im November 2021 aufgehoben wurde, sprach sie offen über das Leid, das sie in dieser Zeit erlebt habe. Britney schloss im Mai in ihrer DUI-Sache einen Vergleich ab, bekannte sich schuldig wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und wurde zu zwölf Monaten Bewährung sowie einer wöchentlichen Therapie verurteilt. Zuvor hatte sie am 12. April eine Reha angetreten – auf Drängen ihrer beiden Söhne, wie ein Insider dem Magazin Us Weekly berichtete.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Britney und Lynne Spears

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ActionPress / Jack-RS Britney Spears mit ihrer Mutter Lynne bei einem Fußballspiel ihrer Söhne in Calabasas

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Instagram / britneyspears Sean Preston Federline und seine Mutter Britney Spears