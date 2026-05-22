TV-Legende Judith Chalmers ist mit 90 Jahren verstorben

Fans und Familie trauern um Judith Chalmers (†90). Die Moderatorin ist am Donnerstag im Alter von 90 Jahren verstorben. Das bestätigt die Familie gegenüber ITV News. "Nach einem außergewöhnlichen Leben mit über 60 Jahren im Rundfunk und unzähligen Abenteuern rund um den Globus ist Judith gestern Abend leider verstorben, umgeben von der Familie, die sie so sehr liebte, nachdem sie einige Jahre an Alzheimer gelitten hatte", heißt es in einem offiziellen Statement. In den letzten Wochen vor ihrem Tod sei Judith zudem erkrankt, was letztlich zu ihrem Tod führte: "Wir werden sie sehr vermissen, aber sie hinterlässt uns einen riesigen Koffer voller wunderschöner Erinnerungen."

Judith begann ihre Karriere bereits als junges Mädchen. Mit nur 13 Jahren wurde sie für die BBC-Sendung "Children's Hour" gecastet. In den darauffolgenden Jahren war die Britin Teil von verschiedenen Kinderprogrammen. In den 1960er Jahren bekam sie mehrere eigene Programme, darunter die Radioshows "Family Favorites" und "Women's Hour". Die Herzen des britischen Publikums eroberte Judith aber vor allem mit der Sendung "Wish You Were Here..?". Das Reiseprogramm präsentierte sie von 1974 bis 2003. Im Fernsehen war die Entertainerin zwar eher wenig zu sehen, aber trat sie ab und zu als Gast in Talkshows wie "Good Morning Britain", "Lorraine" oder "The Graham Norton Show" auf.

Privat fand Judith ihr großes Glück mit dem Sportkommentator Neil Durden-Smith. Die beiden führten eine skandalfreie Ehe. Geheiratet wurde bereits 1964 – Neil blieb beeindruckende 62 Jahre an ihrer Seite, bis zu ihrem Tod. Das Paar bekam zwei Kinder. Sohn Mark trat in die Fußstapfen seiner Mutter und wurde ebenfalls Radiomoderator. 2008 übernahm er den Ableger von "Wish You Were Here..?". Dieser trug den Titel "Wish You Were Here..? Now & Then". Zusammen mit seiner Co-Moderatorin Sarah Hearney besuchte Mark die Orte, die einst seine Mutter besuchte und zeigte, wie sehr diese sich über die Jahre veränderten.

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Imago Judith Chalmers bei der Weltpremiere von "Absolutely Fabulous: The Movie" in London, 2016

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Imago Judith Chalmers bei der Chelsea Flower Show in London, 2015

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Imago Judith Chalmers bei der Beerdigung von Wendy Richard in St. Mary’s Church, 2009