Étienne Bousquet-Cassagne besucht vor Hochzeit Beauty-Doc

Kurz vor seiner Hochzeit mit Ralf Schumacher (50) hat Étienne Bousquet-Cassagne noch einmal die Dienste eines Schönheitschirurgen in Anspruch genommen. Der 36-Jährige ließ sich für den großen Tag Ende Mai in Saint-Tropez ein Facelift verpassen – und dieser Eingriff wird in der neuen Mini-Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" ungeschönt und hautnah gezeigt. Die Sendung läuft seit Donnerstag im Fernsehen und begleitet das Paar auf dem Weg zu seiner Hochzeit.

Auf der Arztpritsche erklärt Étienne seine Beweggründe für den Beauty-Eingriff offen, wie Bild vorab berichtet: "Ich bin niemals zufrieden mit meinem Gesicht." Und er kündigte vollmundig an: "Es kommt bald ein neuer Étienne." Ralf steht zwar hinter seinem Partner, blickt dem Eingriff aber nicht ganz ohne Bedenken entgegen. Besonders, was das Ergebnis zum Hochzeitszeitpunkt betrifft. "Ich habe die Befürchtung, dass man es bei der Hochzeit noch sehen wird", verriet er. Grundsätzlich stellt der 50-Jährige klar, was ihm wirklich wichtig ist: "Gemeinsam alt zu werden, wäre mir wichtiger, als den perfekten Mann neben mir zu haben."

Auch abseits von Beauty-OP und Hochzeitsstress wirkten Ralf und Étienne zuletzt wie ein Paar, das erstaunlich reibungslos funktioniert. Vor vier Wochen schwärmte Ralf gegenüber Bunte von ihrer Harmonie und sagte: "Eigentlich sind wir fast immer einer Meinung. Wir haben uns noch nie gestritten, das ist auch gar nicht nötig." Und das, obwohl sie nach eigenen Angaben fast rund um die Uhr zusammen waren, privat wie beruflich. Trotz der ständigen Nähe setzten die beiden damals auf Freiraum und Geduld als Liebesformel. Étienne brachte es knapp auf den Punkt: "Ich habe gelernt, geduldig zu sein."

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Instagram / etn_cst Étienne Bousquet-Cassagne, Freund von Ralf Schumacher

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Imago Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne, April 2026

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Getty Images Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne bei dem Cannes Film Festival im Mai 2025