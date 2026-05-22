Viel Chaos: Deswegen liebt Brooks Nader ihr Single-Leben

Model Brooks Nader (29) hat bei einem Event in New York City offen über ihr turbulentes Liebesleben gesprochen – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Beim Launch des "Sports Illustrated Swimsuit 2026"-Events im Hard Rock Hotel in New York City am 14. Mai gab die 29-Jährige gegenüber E! News einen unverblümten Einblick in ihr Datingleben. Mit einer Metapher brachte sie es auf den Punkt: "Da wären so viele Wellen", sagte sie. "Wahrscheinlich ein Tsunami." Denn ruhige Gewässer sind nicht ihr Ding: "Ich mag ein bisschen Chaos. Wenn es zu ruhig ist, bin ich weg."

Und tatsächlich war Brooks' Liebesleben zuletzt alles andere als langweilig. Nach ihrer öffentlichkeitswirksamen Romanze mit ihrem "Dancing with the Stars"-Tanzpartner Gleb Savchenko (42) und einer turbulenten Trennung wurde die Realitybekanntheit mit mehreren Spitzensportlern in Verbindung gebracht – darunter Carlos Alcaraz (23), Jannik Sinner (24) und Tom Brady (48). Zuletzt sorgten zärtliche Strandfotos mit Schauspieler Taron Egerton (36) in Santa Monica im März für Schlagzeilen. Gleichzeitig hatte Brooks noch nicht lange zuvor betont, wie sehr sie das Singledasein genießt. "Man kann tun und lassen, was man möchte, wenn man Single ist", erklärte sie gegenüber E! News. "Man muss niemandem Rechenschaft ablegen." Auf Spekulationen über ihr Liebesleben will sie sich dennoch grundsätzlich nicht einlassen. "Männer machen das die ganze Zeit so. Also warum kann ich das nicht auch?", sagte sie in einem Auftritt bei Watch What Happens Live.

Brooks, die am 7. Februar 1997 in Louisiana geboren wurde, ist nicht nur als Model bekannt, sondern auch als Realitystar – unter anderem durch ihre eigene Show "Love Thy Nader". Ihre Ehe mit Billy Haire, die 2025 offiziell geschieden wurde, hatte die Öffentlichkeit ebenfalls beschäftigt. Nun steht für Brooks ein weiteres großes Projekt an: Sie ist Teil des kommenden "Baywatch"-Reboots, in dem sie eine Hauptrolle übernimmt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / NurPhoto Brooks Nader, Model und TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Brooks Nader und Taron Egerton

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooks Nader beim Fox Upfront 2026 im New York City Center