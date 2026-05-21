Hendrik Duryn ist "zufrieden" mit neuer "Der Lehrer"-Staffel

Es ist ein Comeback, auf das viele Fans lange gewartet haben: Der Lehrer ist zurück – und zwar mit einer zehnten Staffel. Seit heute, dem 21. Mai, sind die neuen Folgen auf RTL+ abrufbar, ab dem 28. Mai läuft die Staffel dann auch linear bei RTL. Natürlich mit dabei: Hendrik Duryn (58), der in der Kultserie seit der ersten Stunde den charismatischen Pädagogen Stefan Vollmer verkörpert. Gegenüber Promiflash verriet der Schauspieler, warum es für ihn keine andere Option gab, als zurückzukehren: "Weil es sein muss. Ja, es gibt eigentlich nur einen Satz: Weil 'Der Lehrer' muss sein."

Dass es überhaupt zu diesem Comeback kam, hat auch mit den Bedingungen hinter den Kulissen zu tun. Hendrik war nach der neunten Staffel im Jahr 2020 ausgestiegen, weil ihm damals nach einem Teamwechsel nicht genug Zeit für das kreative Schreiben der Serie geblieben war. Diesmal lief es anders – und der Schauspieler ist sichtlich zufrieden damit, wie die neue Staffel geworden ist. "Ja, wir haben es knackig gemacht. Wir haben viel Zeit gehabt zum Entwickeln. Wenn du was Bekanntes neu aufsetzt, kommen viele Sachen, die du bedenken musst. Jetzt haben wir wieder so gearbeitet, wie Dinge entstehen können, die dann am Ende gut sind. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Ich finde es sehr gut, aus allen Gedanken heraus", erklärte er im Gespräch mit Promiflash.

Doch nicht nur Hendrik ist in Staffel zehn wieder am Start. Vor vier Wochen hatte RTL-Fiction-Chef Hauke Bartel bereits in einem Interview mit The Spot bestätigt, dass "Der Lehrer" diesmal mit einem komplett neuen Cast an Hendriks Seite zurückkehrt. Neu dabei sind Birte Hanusrichter als impulsive Nachbarin Nadia Mazur und Tanja Schleiff als Schulleiterin Vanessa Bohm. Außerdem mischen Kya-Celina Barucki, Luke Matt Röntgen, Katharina Hirschberg, Acelya Sezer, Leon Ndiaye und Linus Moog als neue Schülertruppe mit. Auch inhaltlich wurde bei der Neuauflage einiges umgekrempelt: Stefan Vollmer war in den damals angekündigten neuen Folgen nicht mehr einfach nur der unkonventionelle Pädagoge mit Herz, sondern plötzlich alleinerziehender Vater, der eigentlich längst aus dem Schuldienst raus war, bevor ihn das Leben wieder ins Klassenzimmer zog.

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RTL Hendrik Duryn kehrt mit "Der Lehrer" zurück

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Imago Birte Hanusrichter bei der Premiere der 10. Staffel von "Der Lehrer", Mai 2026

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