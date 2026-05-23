Diese Gemeinsamkeiten haben Hendrik Duryn und Lehrer Stefan

Seit über zehn Staffeln verkörpert Hendrik Duryn (58) in Der Lehrer seine langjährige Paraderolle als Sport-, Chemie- und Deutschlehrer Stefan Vollmer – und hat dabei eine ganz besondere Beziehung zu seiner Figur entwickelt. Im Promiflash-Interview beschreibt er sich selbst und seinen Seriencharakter als zwei Mitbewohner in einer Wohngemeinschaft: "Wir zwei sind Roommates. Wir wohnen in einer WG. Aber es ist auch mal ganz gut, wenn wir voneinander Urlaub haben. Ja, ich würde mal positiv sagen, wir ergänzen uns."

Doch bei aller Verbundenheit betont Hendrik auch, wo die Gemeinsamkeiten aufhören. Spontanität teile er zwar mit Stefan Vollmer, doch die Art, wie die Serienfigur handelt, sei nicht seine. "Also, was nicht zu mir passt, ist, dass er sehr oft Dinge einfach tut, ohne zu denken. Wirklich ohne, richtig ohne. Das ist nicht mein Ding. Ich denke schon ganz gerne. Wir sind zwar beide spontan, aber er wirklich teilweise ohne Denken, einfach nur machen und dann manchmal Knüppel aus dem Sack", gibt der 58-Jährige Promiflash zu verstehen.

Die zehnte Staffel von "Der Lehrer" ist seit dem 21. Mai auf RTL+ verfügbar und läuft ab dem 28. Mai auch linear bei RTL. Dass Hendrik für das Comeback der Kultserie erneut in die Rolle des charismatischen Pädagogen schlüpfte, war für den Schauspieler offenbar keine schwere Entscheidung – er empfindet seine Verbindung zu Stefan Vollmer trotz aller Unterschiede als etwas, das ihn seit der ersten Stunde begleitet.

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RTL Hendrik Duryn kehrt mit "Der Lehrer" zurück

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Imago Hendrik Duryn bei der Premiere von "Der Lehrer"

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RTL Der neue Cast von "Der Lehrer" mit Hendrik Duryn