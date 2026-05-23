Herzogin Meghan bringt besondere Duftkerze auf den Markt

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) haben ihren achten Hochzeitstag in Montecito gefeiert – und Meghan krönt das romantische Jubiläum jetzt mit einer ganz besonderen Duftkerze. Unter dem Label ihrer Lifestylemarke "As ever" bewirbt die Herzogin die Signature Candle No. 519, die nach ihrem Hochzeitsdatum benannt ist und stolze 54 Euro kostet. Auf Instagram beschreibt die Marke den Duft mit den Worten: "Das Gefühl von warmem Sonnenschein und blauem Himmel, umgeben von Liebe und Lachen. Wir feiern acht Jahre der Liebesgeschichte unserer Gründerin." Dazu wurden zwei Bilder gepostet: ein ikonisches Foto aus der Hochzeitskutsche in der Vogelperspektive sowie die Kerze selbst.

Für den Duft wählte Meghan laut Produktbeschreibung eine Komposition aus marokkanischer Minze, Kardamom und Teeblättern. Der Duft solle "die Leichtigkeit und Freude eines Tages verkörpern, der zu Meghans kostbarsten Erinnerungen gehört – ihr Hochzeitstag, der 19. Mai". Hergestellt wird die Kerze in einem Keramikgefäß und von Hand in Kalifornien gegossen. Die Signature Candle No. 519 ist dabei kein ganz neues Produkt: Bereits im Oktober 2025 wurde sie laut dem Magazin People als Teil der ersten Weihnachtskollektion von "As ever" eingeführt. Neben der Hochzeitskerze bietet die Marke außerdem Kerzen an, die von Meghans eigenem Geburtstag am 4. August sowie den Geburtstagen ihrer Kinder Archie (7) und Lilibet (4) inspiriert sind.

"As ever" war im Frühjahr 2025 gestartet, mit Produkten wie Himbeeraufstrich, Wildblumenhonig und Teesorten, die beim Launch innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen sein sollen. Den Hochzeitstag selbst feierten Meghan und Harry im engsten Familienkreis in ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien. Harry überraschte seine Frau dabei mit einer Bronzeskulptur der Künstlerin Georgia Gerber – zwei eng aneinander gekuschelte Pinguine, eine Anspielung auf Kostüme, die das Paar bei seiner geheimen Verlobungsfeier 2017 getragen hatte.

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit, 2018

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie