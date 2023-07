"Papa und Sohn": Philipp Stehler schwärmt von seinem Kind

Philipp Stehler (35) genießt sein Vaterglück in vollen Zügen! Vor einigen Wochen wurden der einstige Die Bachelorette-Kandidat und Influencerin Vanessa Stehler erstmals Eltern. Regelmäßig geben die zwei glücklichen Turteltauben ihren Fans Einblicke und Updates zu ihrem Alltag mit Sohnemann Tommi. Nun teilt Philipp einen niedlichen Schnappschuss im Netz und kommt aus dem Schwärmen über seinen Nachwuchs gar nicht mehr heraus!

Auf Instagram begeistert der stolze Papa seine Follower wieder einmal mit einem zuckersüßen Schnappschuss. Auf dem Bild ist er mit dem kleinen Tommi zu sehen, den er liebevoll an sich drückt. "Ich weiß jetzt, es gibt Momente, die man nicht in Worte fassen kann, sondern nur fühlen", betitelt Philipp seinen Beitrag. Dazu setzt er noch die beiden Hashtags "Mein Junge" und "Papa und Sohn". Auch Vanessa lässt den niedlichen Post nicht unkommentiert und schreibt stolz: "Meine Jungs."

Erst knapp eine Woche nach der Geburt verrieten die beiden den Namen des Kleinen: Tommi Alfred Stehler! "Der Name Tommi stand schon fest, bevor ich überhaupt schwanger war! Da waren wir uns so schnell einig, dass wir dann gar nicht mehr wirklich über etwas anderes nachgedacht haben", erklärte die Blondine. Den Namen Alfred trage der Nachwuchs aufgrund von Vanessas und Philipps Großvätern, die beide so geheißen haben.

Getty Images Philipp und Vanessa Stehler im Mai 2022

Instagram / vanessastehler Philipp Stehler und Vanessa Stehler mit ihrem Baby

Instagram / vanessastehler Philipp und Vanessa Stehler im April 2023

