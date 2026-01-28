Emilia Clarke feiert Comeback als Geheimagentin in "Ponies"

Emilia Clarke (39) feiert ihr großes TV-Comeback als Spionage-Heldin: In der neuen Thriller-Serie "Ponies", die jetzt bei WOW und Sky im Stream läuft, spielt die Schauspielerin die brillante Sekretärin Bea in Moskau. An ihrer Seite: Haley Lu Richardson (30) als Twila, ihre Kollegin und Verbündete. Die Geschichte spielt 1977 in der sowjetischen Hauptstadt, wo die beiden Frauen nach dem mysteriösen Tod ihrer Ehemänner plötzlich von der CIA rekrutiert werden. Aus den unscheinbaren Bürokräften in der US-Botschaft werden Agentinnen, die mitten in ein Netz aus Lügen, Machtspielen und Spionage geraten – und eine Verschwörung aufdecken, die bis in die höchsten Kreise reicht.

Mit "Ponies" wagt Emilia sieben Jahre nach dem Ende von Game of Thrones ihren Schritt zurück ins Seriengeschäft – und das Erfolgskonzept spricht für sich. Die Chemie zwischen ihr und Haley Lu Richardson wird von der Kritik in höchsten Tönen gelobt. Rotten Tomatoes verzeichnet beeindruckende 95 Prozent Zustimmung von den Kritikern. Zuschauer sind ebenfalls begeistert. "Die beste Serie, die ich seit Langem gesehen habe", lautet nur eine von vielen lobenden Stimmen. Neben der hochspannenden Handlung und der beeindruckenden Atmosphäre heben Fans insbesondere die einzigartige Mischung aus ernsten Themen und humorvoller Leichtigkeit hervor. Jeden Freitag erscheinen neue Folgen, wobei die ersten beiden Episoden bereits verfügbar sind.

Privat zeigte sich Emilia bei der Premiere der Serie in New York City glücklich über ihre Rückkehr ins Fernsehen. Im Interview mit dem Magazin People erklärte sie, dass das Projekt einfach zur richtigen Zeit gekommen sei: "Das war Schicksal." Besonders die Zusammenarbeit mit Haley habe sie begeistert – ihre Verbindung sei von Anfang an "easy-peasy" gewesen. Von der intensiven Zeit bei "Game of Thrones" konnte sich Emilia seit dem Serienfinale 2019 zunehmend distanzieren und sagte rückblickend, dass sie sich glücklich schätze, Teil dieses besonderen Phänomens gewesen zu sein. Jetzt zeigt sie mit "Ponies", dass sie bereit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Anzeige Anzeige

Imago Emilia Clarke und Haley Lu Richardson in der Peacock-Serie "Ponies" (2026)

Anzeige Anzeige

Imago Emilia Clarke in der Peacock-Serie "Ponies" (2026)

Anzeige Anzeige

Imago Emilia Clarke und Haley Lu Richardson in der Peacock-Serie "Ponies" (2026)