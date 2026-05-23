Neues Biopic ist unzulässig? Billy Joel ist stinksauer

Aktuell entsteht mit "Billy & Me" ein Biopic über die frühen Jahre von Musik-Legende Billy Joel (77). Doch der Sänger soll alles andere als zufrieden damit sein – denn tatsächlich handelt es sich bei der Buchvorlage und somit auch bei dem Film um eine unautorisierte Biografie. Billy soll kochen vor Wut. "Seit 2021 wurde den Beteiligten offiziell mitgeteilt, dass sie nicht über die Biografierechte an Billy Joels Leben verfügen und die für dieses Projekt erforderlichen Musikrechte nicht einholen können", erklärt ein Sprecher in einem Statement gegenüber The Hollywood Reporter. Dem Filmprojekt sei nie zugestimmt worden: "Billy Joel hat dieses Projekt in keiner Weise genehmigt oder unterstützt, und jeder Versuch, es ohne seine Zustimmung voranzutreiben, wäre sowohl rechtlich als auch beruflich fehlgeleitet."

Wie kann es denn sein, dass der Film trotzdem in Produktion ging? Als Regisseur war John Ottman, der auch als Cutter an dem neuen Biopic über Michael Jackson (†50) mitgearbeitet hat, eine entscheidende Instanz. Zusammen mit seinem Drehbuchautor Adam Ripp soll er die Biografierechte von Billys ehemaligem Manager Irwin Mazur und einem langjährigen Freund, Jon Small, gekauft haben. Der Musiker selbst war in den Prozess wohl nicht eingeweiht. Nicht ganz klar ist, ob John von Anfang an das Risiko einging, eine nicht autorisierte Biografie zu verfilmen, oder ob er darauf hoffte, nachträglich Billys Zustimmung zu bekommen. Dem Magazin erklärt er, die Geschichte werde aus Irwins Perspektive erzählt und nutze auch nicht die ikonische Musik des 77-Jährigen: "Wir wissen nicht, wer dieser Vertreter ist, aber das Projekt als 'rechtlich und fachlich fehlgeleitet' zu bezeichnen, spiegelt weder die tatsächliche Natur des Films noch die der Produktion zugrunde liegende Rechte wider."

Weiter betont John, großen Respekt vor Billy und seinem Vermächtnis zu haben. Für diesen wird die Filmproduktion dennoch eine zusätzliche Belastung sein, denn durch das Statement seines Vertreters wird deutlich, wie unzufrieden er damit ist. Nebenbei hat der US-Amerikaner nämlich mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Vergangenes Jahr wurde bekannt, dass er an Normaldruckhydrozephalus leidet. Dabei handelt es sich um eine Krankheit, bei der sich Flüssigkeit im Schädel staut. Fans machten sich große Sorgen um Billy. Zuletzt gab aber seine Ex-Frau Christie Brinkley (72) gegenüber Hello! ein Update und betonte, dem "Uptown Girl"-Interpreten gehe es "sehr gut".

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Getty Images Billy Joel, Musiker

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Getty Images John Ottman, US-amerikanischer Regisseur und Filmeditor

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Getty Images Billy Joel, Musiker