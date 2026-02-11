Emilia Clarke tauscht Drachen gegen Spionage in "Ponies"

Emilia Clarke (39) ist zurück – und wie: Die Schauspielerin, unvergessen als Daenerys Targaryen aus Game of Thrones, feiert in der neuen Agentenserie "Ponies" ihr Spionage-Debüt. Seit dem 5. Februar mischt sie laut kino.de bei WOW und Sky als Sekretärin Bea das Moskau des Jahres 1977 auf, an ihrer Seite Haley Lu Richardson (30) als Twila. Die beiden arbeiten in der US-Botschaft, doch nach dem mysteriösen Tod ihrer Ehemänner ändert sich alles. Die CIA klopft an, das Leben der scheinbar Unbedeutenden kippt rasant in Lügen, Machtspiele und Schattenmissionen. Ergebnis: ein Serienstart, der es direkt in die Top 10 der Streaming-Charts schafft – und die Frage, was hinter den Todesfällen wirklich steckt, macht sofort Lust auf mehr.

"Ponies" serviert Spionage aus weiblicher Perspektive, stylisch, temporeich und mit sichtbarer Chemie zwischen Emilia und Haley. Rotten Tomatoes zeigt starke Zahlen: Kritiken feiern die Serie mit satten 95 %, auch das Publikum zieht mit deutlich positivem Echo mit. "Legt rasant los – dank der explosiven Chemie zwischen Emilia Clarke und Haley Lu Richardson", schwärmt ein Review. Ein anderer Fan jubelt laut dem Portal: "Die beste Serie, die ich seit Langem gesehen habe." Das Fazit einer weiteren Stimme: "Visuell ein Genuss, durchgehend fesselnd, großartiger Soundtrack." Wer selbst eintauchen will: Zwei Folgen sind bereits verfügbar, bis zum 6. Februar 2026 erscheinen jeden Freitag zwei neue Episoden im Doppelpack bei WOW und Sky. Ein Kritiker bringt den Ton der Begeisterung auf den Punkt: "So unkompliziert, locker und dennoch absolut fesselnd", heißt es in der Zusammenfassung.

Abseits der Agentenstory schwingt bei Emilia etwas mit, das Fans seit "Game of Thrones" schätzen: das Zusammenspiel aus Verletzlichkeit und Entschlossenheit. Die Schauspielerin hat in Interviews immer wieder betont, wie sehr sie Teamdynamik und humorvolle Set-Momente liebt – und genau diese Nähe spürt man in den Szenen mit Haley, die zuletzt mit The White Lotus in aller Munde war. Beide Stars pflegen einen nahbaren Austausch mit ihrer Community, teilen Momentaufnahmen vom Dreh und zeigen gern kleine Rituale aus dem Alltag, die sie am Boden halten. Für viele Zuschauer ist es dieses Zwischenmenschliche, das "Ponies" zusätzlich trägt: zwei Frauen, die einander vertrauen, Grenzen abstecken, sich anspornen – und damit auf dem Bildschirm genau die Funken schlagen, die hinter den Kulissen offenbar genauso selbstverständlich sind.

Anzeige Anzeige

Imago Emilia Clarke in der Peacock-Serie "Ponies" (2026)

Anzeige Anzeige

Imago Emilia Clarke und Haley Lu Richardson in der Peacock-Serie "Ponies" (2026)

Anzeige Anzeige

Getty Images Emilia Clarke, Schauspielerin