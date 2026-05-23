Nara Smith überrascht mit neuem kastanienrotem Bob-Look

Haarfarben-Wandel bei Nara Smith (24): Die Creatorin und Mutter von vier Kindern präsentiert sich jetzt mit einem kastanienroten Bob-Look und sorgt damit für Aufsehen. Was viele nicht wissen: Der Entschluss war alles andere als spontan. Wie Nara in einem kürzlich auf Instagram geteilten Video verrät, hat sie ihrer Hairstylistin monatelang Nachrichten geschickt, bevor sie den Schritt schließlich wagte. "Ich bin der unentschlossenste Mensch, wenn es um kleinere Entscheidungen geht", erklärt die Influencerin und Kochbuchautorin. "Meine Haare zu färben ist etwas, das ich schon eine Weile tun wollte. In den letzten Monaten habe ich meiner Hairstylistin viel geschrieben und sie gefragt, ob das die richtige Entscheidung ist. Und letztendlich sagte sie: 'Wenn du zurück zu Schwarz willst, kannst du das definitiv tun – warum es also nicht einfach ausprobieren?'"

Der Weg zum neuen Look war mehrschichtig: Zunächst wurde Naras von Natur aus dunkles Haar behutsam aufgehellt, wobei es zwischenzeitlich in einem leuchtenden Orange erstrahlte – was die Creatorin an eine deutsche Zeichentrickfigur erinnerte. Anschließend wurde eine tiefe Weinrotfarbe aufgetragen. Da das Ergebnis nach dem Auswaschen noch etwas heller war als gewünscht, schichtete die Stylistin zusätzliche Mocha- und Asch-Töne darüber. Das finale Resultat: ein dunkelkastanienroter, ins Bordeauxrote gehender Ton. Gleichzeitig wurde der Bob um einige Zentimeter gekürzt, sodass die Längen nun im Nacken ansetzen und sauber zum Kinn hin ausgeformt sind. "Ich liebe es, wenn der Bob einfach knackig ist", sagt Nara über den Look. Für mehr Fülle und Dichte wurden außerdem einige Tressen eingenäht.

Auch abseits der Beauty-Transformation hatte Nara zuletzt einen großen Meilenstein. Vor vier Wochen sprach sie auf TikTok offen über die Entstehung ihres ersten Kochbuchs "Homemade". Daran habe sie ganze zwei Jahre gearbeitet. Und das mit jeder Menge Testläufen. "Manche haben beim ersten oder zweiten Versuch geklappt. Andere, vor allem die Backrezepte, haben so viele Versuche gebraucht. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich Sandwichbrot gebacken habe", erzählte Nara. Emotional wurde es, als sie über die Zeit hinter den Kulissen sprach. Viele Shootings habe sie kurz nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter Fawnie Golden im September 2025 gemacht.

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Instagram / DYkMjjnRR4Y Nara Smith, Mai 2026

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Instagram / naraaziza Nara Smith, Mai 2026

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Getty Images Nara Smith bei der "A Night Of Extra" Beauty Evening im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, 20. März 2026