Fantasy? "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke hat Nase voll

Emilia Clarke (39), bekannt durch ihre ikonische Rolle als Daenerys Targaryen in der Fantasy-Serie Game of Thrones, hat genug von Drachen und magischen Welten. Die Schauspielerin sprach kürzlich mit der New York Times und betonte, dass sie wohl nie wieder in einer Szene mit einem Drachen zu sehen sein werde. Die Serie, die von 2011 bis 2019 lief, prägte knapp ein Jahrzehnt ihres Lebens und brachte ihr vier Emmy-Nominierungen ein. Nun steht sie für die Spionageserie "Ponies" vor der Kamera, ein neues Kapitel in ihrer Karriere, das sie mit Begeisterung angegangen ist.

Nach dem Ende der Kultserie benötigte Emilia eine Pause, in der sie sich neu orientieren konnte. Die Pandemie bot ihr Zeit, über die Richtung ihrer Karriere nachzudenken, und sie beschloss, mehr Kontrolle über ihre beruflichen Entscheidungen zu übernehmen. Emilia gab zu, dass viele ihrer bisherigen Projekte nicht ihren eigenen Geschmack widerspiegelten und sie oft impulsiv gehandelt habe. "Ich konnte endlich herausfinden, wer ich als Schauspielerin sein wollte", sagte sie über diese Phase. Trotz anfänglicher Bedenken, erneut eine Hauptrolle im Fernsehen zu übernehmen, fühlte sie sich bereit für die Herausforderung, die "Ponies" mit sich brachte.

Emilia hat mittlerweile ihren Frieden mit der Entwicklung ihrer "Game of Thrones"-Figur gefunden, auch wenn das Finale der Serie zunächst für Unmut sorgte. Ihre Verbindung zu Daenerys ist weiterhin tief, und die Rolle wird für immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen haben. In der Vergangenheit sprach sie oft über die eindrucksvollen Erlebnisse während der Dreharbeiten, die für sie sowohl beruflich als auch persönlich eine prägende Zeit darstellten. Dabei hat die Schauspielerin reflektiert und betont, wie wichtig es für sie ist, sich als Künstlerin kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Getty Images Emilia Clarke, Schauspielerin

Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, bei "Game of Thrones"

