Emilia Clarke & Jason Momoa feiern "Game of Thrones"-Reunion

Emilia Clarke (39) und Jason Momoa (46) haben die Game of Thrones-Magie für einen Augenblick wieder aufleben lassen: In New York trafen sich die beiden Serienstars hinter den Kulissen der "Kelly Clarkson Show", wo sie zufällig gleichzeitig für TV-Auftritte gebucht waren. In ihrer Garderobe entstand ein spontaner Wiedersehens-Schnappschuss, den Emilia kurz darauf auf Instagram mit ihren Fans teilte. Unter das gemeinsame Foto schrieb die Schauspielerin, New York habe ihr auf dieser Reise schon so viel gegeben – und dann sei es doch noch besser geworden, als plötzlich Jason in ihrer Tür stand. Mit Hashtags wie "Mein Drachen Papa" spielte sie auf ihre legendären Rollen als Daenerys Targaryen und Khal Drogo an und ließ Fanherzen weltweit höherschlagen.

Der Anlass für das Aufeinandertreffen könnte kaum passender sein: Während Jason derzeit seinen neuen Prime-Video-Actionfilm "The Wrecking Crew" promotet, befindet sich Emilia auf einer Promo-Tour für ihre aktuelle Serie "Ponies". Das Drama läuft auf der Streamingplattform Peacock und erhält viel Lob von Kritikern wie Zuschauern gleichermaßen. Das Bild, das die "Game of Thrones"-Fans nun feiern, zeigt die beiden eng umschlungen und lachend, so vertraut wie einst in der ersten Staffel des HBO-Hits, auch wenn ihr gemeinsamer Serien-Plot damals nur eine Staffel dauerte.

Emilia hat in den vergangenen Jahren immer wieder betont, wie besonders die Zeit am Set von "Game of Thrones" für sie war und wie sehr sie den Wert dieses Kapitels erst mit etwas Abstand richtig erkannt hat. Die enge Verbindung zu einigen Kolleginnen und Kollegen aus dieser Ära ist ihr bis heute wichtig – Begegnungen wie mit Jason zeigen, dass aus der intensiven Drehzeit echte Freundschaften entstanden sind. Jason selbst pflegt bekanntlich hingebungsvoll enge Bande und präsentiert sich jenseits der Kameras gern als kumpeliger Familienmensch, der alte Weggefährten mit offenen Armen empfängt.

Instagram / emilia_clarke Jason Momo und Emilia Clarke 2026

Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, bei "Game of Thrones"

Getty Images Jason Momoa und Emilia Clarke im März 2013