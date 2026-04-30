Keine Tradwife mehr? Nara Smith gibt ihr Schauspieldebüt

Nara Smith (24) wagt sich auf neues Terrain: Die 24-jährige Social-Media-Persönlichkeit und Influencerin gibt ihr Schauspieldebüt im kommenden Amazon MGM-Thriller "Tyrant". Wie Deadline berichtet, hat sie einen Platz in dem hochkarätig besetzten Film ergattert. An ihrer Seite stehen Charlize Theron (50), Julia Garner (32) und Demi Moore (63), die gemeinsam die Hauptbesetzung bilden. Komplettiert wird das Ensemble von Hudson Williams, Musiker Omar Apollo (28) sowie Paapa Essiedu. Der Thriller spielt in der exklusiven Fine-Dining-Szene New Yorks – ein Setting, das wie für Nara gemacht scheint, ist sie doch vor allem für ihre viralen Kochvideos bekannt. Gedreht wird noch dieses Jahr in Los Angeles.

Genaue Details zu ihrer Rolle wurden bislang nicht veröffentlicht. Parallel zu ihrem Filmstart steht für Nara aber noch ein weiteres Debüt ins Haus: ihr erstes Kochbuch "Homemade", das am 13. Oktober erscheinen soll. Die Rezeptsammlung vereint Gerichte aus ihrer Kindheit in Deutschland mit Mahlzeiten, die sie für ihren Ehemann Lucky Blue Smith (27) gekocht hat. "Er hat mich angebettelt, sie aufzuschreiben", erzählte sie in einem Video, in dem sie das Buch ankündigte. Auch Ideen ihrer treuen Online-Community sollen darin ihren Platz finden: "Natürlich habe ich eure Kommentare und Nachrichten über Rezepte gesehen, die ihr wirklich haben wolltet", so Nara.

Trotz all ihrer Aktivitäten – Kochvideos, Kochbuch, Schauspiel – hängt Nara hartnäckig das Label der Tradwife nach. Gegenüber Vanity Fair hatte sie sich anlässlich des Kochbuchs bereits klar von dieser Bezeichnung distanziert: "Ich bin eine berufstätige Vollzeitmutter. Ich arbeite, und Lucky auch. Es ist eine moderne Beziehung." Kochen, so betonte sie, sei ihre Liebessprache und ein Hobby – und kein Zeichen von Unterwerfung. "Kochen ist meine Liebessprache. Es ist ein Hobby von mir und mein Job. Es ist nicht etwas, zu dem ich verurteilt bin", sagte sie laut People. Nara und Lucky sind Eltern von vier Kindern: Tochter Rumble Honey, Sohn Slim Easy, Tochter Whimsy Lou und Tochter Fawnie Golden, die im September 2025 zur Welt kam.

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Getty Images Nara Smith, Oktober 2024

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Getty Images Nara Smith mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith, 2025

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Getty Images Nara Smith, Mai 2025