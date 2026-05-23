Wie Heimkommen: So beschreibt Zendaya Arbeit mit Tom Holland

Zendaya (29) schwärmt in höchsten Tönen von der Arbeit mit ihrem Partner Tom Holland (29) am neuen "Spider-Man: Brand New Day". Im Gespräch mit dem Magazin Elle beschrieb die Schauspielerin die Rückkehr ans Set als absoluten Traum – und als etwas, das sich anfühlt wie nach Hause kommen. "Spider-Man war ein Traum; ich darf jeden Tag mit meinem besten Freund zur Arbeit gehen, mit der Person, die ich liebe", erklärte sie. "Wir bringen unsere Hunde mit zur Arbeit; es ist wie eine Familienangelegenheit. Wir sind mit diesen Filmen aufgewachsen! Es ist wie Heimkommen", schwärmte sie. Parallel zu dem Marvel-Blockbuster ist Zendaya außerdem in Christopher Nolans (55) "The Odyssey" zu sehen – beide Filme erscheinen im Sommer 2026.

Bei "The Odyssey" hat Zendaya allerdings keine gemeinsamen Szenen mit Tom. Das eröffnete ihr eine besondere Perspektive: Sie konnte ihn beim Spielen beobachten. "Ich hätte weinen können, ich war so stolz", erzählte sie dazu im Interview. Tom selbst sprach gegenüber The Hollywood Reporter ebenfalls über das intensive Jahr mit gleich zwei großen Filmen und betonte, wie viel Spaß gemeinsame Interviews mit Zendaya und Co-Star Jacob Batalon (29) ihm bereiten. "Wenn Zendaya, Jacob und ich zusammen Interviews geben, ist es immer ein Heidenspaß", freute sich der Schauspieler.

Privat hält sich Zendaya weiterhin bedeckt. Auf die Frage, ob sie Gerüchte über eine heimliche Hochzeit mit Tom bestätigen könne, antwortete sie gegenüber Elle knapp: "Nein, das werde ich nicht tun. Die suchen immer nach irgendetwas." Angeheizt worden waren die Spekulationen durch Zendayas langjährigen Stylisten Law Roach, der bei Access Hollywood erklärt hatte: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Sie haben sie verpasst." Das Paar ist seit Januar 2025 verlobt und lebt seinen gemeinsamen Alltag offenbar in vollen Zügen – inklusive gemeinsamer Hobbys wie Häkeln.

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Getty Images Zendaya und Tom Holland im Dezember 2021

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Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

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Getty Images Die Schauspieler Zendaya und Tom Holland, Dezember 2021