Wegen 18 Gramm: Polizei setzt Wiz Khalifa auf Fahndungsliste

US-Rapper Wiz Khalifa (38) hat mächtigen Ärger mit der europäischen Justiz: Der Musiker steht laut USA Today ab sofort offiziell auf der "Most Wanted"-Liste der rumänischen Polizei. Auslöser für die Fahndung ist ein Festivalauftritt im Juli 2024 im Ferienort Costinești. Dort zündete sich der "Black and Yellow"-Star auf der Bühne einen Joint an und wurde prompt von den Behörden abgeführt. Die Ermittler stellten bei ihm insgesamt 18,53 Gramm Cannabis sicher – eine Menge, die in Deutschland als völlig legaler Eigenbedarf verbucht werden würde. In Rumänien gilt Marihuana jedoch als "Risikodroge", deren Besitz streng bestraft wird. Obwohl der Rapper das Land damals nach einer vorläufigen Festnahme verlassen durfte, holt ihn der Vorfall nun mit voller Härte ein.

Zunächst kam Wiz noch mit einer Geldstrafe von rund 740 Euro davon. Die rumänische Direktion zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität legte jedoch erfolgreich Berufung ein und wandelte die Strafe in eine neunmonatige Gefängnisstrafe um. Da der Musiker, der in den USA lebt, seine Haftstrafe bis heute nicht angetreten hat und alle rechtlichen Einsprüche scheiterten, hat das Gericht nun den Haftbefehl zur Vollstreckung ausgeschrieben. Für den Rapper könnte das bittere Konsequenzen haben: Sollte Rumänien den Haftbefehl bei Einreise in die EU vollstrecken lassen, wackeln seine geplanten Sommerauftritte auf europäischen Festivals wie dem Openair Frauenfeld gewaltig.

Wiz, der mit seiner Ex-Frau Amber Rose (42) einen gemeinsamen Sohn hat, hatte sich nach dem Skandalauftritt 2024 eigentlich einsichtig gezeigt. Der in North Dakota geborene Musiker betonte öffentlich, dass er die rumänischen Gesetze nicht bewusst missachten wollte und versprach Besserung. Geholfen hat ihm die Reue am Ende aber kaum. Für den Rapper, der seit Jahren offen mit seinem Cannabiskonsum umgeht, wird die Luft in Europa damit vorerst extrem dünn.

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Getty Images Wiz Khalifa bei der Pre-GRAMMY Gala in Los Angeles, 4. Februar 2023

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Getty Images Wiz Khalifa, Rapper

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Getty Images Wiz Khalifa und sein Sohnemann im Jahr 2015