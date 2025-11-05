Nara Smith: Baby Nummer vier kam zwischen Umzugskartons

Nara Smith (24), Social-Media-Star und frischgebackene Vierfach-Mutter, hat auf Instagram die bewegende Geschichte der Geburt ihres jüngsten Kindes, einer Tochter namens Fawnie Golden, geteilt. Diese kam am 11. Oktober zur Welt, wie Nara und ihr Ehemann, das Model Lucky Blue Smith (27), in einem gemeinsamen Post bekanntgaben. Die unglaublich emotionale Geburt des Babys fand zu Hause statt und wurde von Nara ausführlich beschrieben. Sie schrieb: "Es hat über einen Monat gedauert, meine Erfahrungen in Worte zu fassen." Dabei sei die Verzögerung nicht durch eine traumatische Erfahrung bedingt, sondern durch das Gefühl, sich noch nicht wieder vollkommen "bei sich selbst" zu fühlen.

Kurz vor der Geburt des kleinen Mädchens stand die Familie vor einer weiteren Herausforderung: Sie waren gerade in ein neues Zuhause gezogen und mussten sich erst einrichten, bevor das Baby in ihr Leben trat. Nara beschrieb, wie sie am Tag vor ihrem Geburtstag noch Besorgungen machte, als sie erste Anzeichen von Wehen verspürte. Sie versuchte, ruhig zu bleiben, ging dem Alltag nach und berichtete ihrem Ehemann Lucky erst später von den intensiver werdenden Kontraktionen. Am Abend des Ereignisses riefen die beiden schließlich die Hebamme, als Nara bereits fühlte, dass die Geburt unmittelbar bevorstand – eine bewusste Entscheidung, die Geburt in der familiären Umgebung geschehen zu lassen.

Nara und Lucky sind seit Februar 2020 verheiratet und blicken nun auf ein Leben mit vier gemeinsamen Kindern. Tochter Fawnie Golden ist die jüngste Ergänzung ihrer liebevollen Familie. Nara, die mit emotionalen Posts ihre Follower begeistert, schloss ihre Geburtsgeschichte mit reflektierenden Worten über die körperlichen Belastungen und Freuden des Mutterseins. Unterstützung erhielt sie dabei von ihren Fans sowie anderen Influencern, die die intimen Einblicke von Nara überschwänglich kommentierten. Auch Glückwünsche und Bewunderung für ihren offenen Umgang mit diesem Lebensabschnitt zierten die Kommentarspalte.

Anzeige Anzeige

Instagram / naraaziza Nara und Lucky Blue Smith halten ihre neugeborene Tochter Fawnie im Arm

Anzeige Anzeige

Instagram / naraaziza Nara Smith präsentiert ihren Bauch kurz nach der Geburt

Anzeige Anzeige

Instagram / luckybsmith Lucky Blue und Nara Smith im Juni 2025