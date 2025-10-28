Nara Smith reagiert auf Leihmutter-Gerüchte nach der Geburt

Nara Smith (24) setzt ein deutliches Zeichen: Die Influencerin reagiert auf kursierende Leihmutter-Gerüchte, die nach der Geburt ihres vierten Kindes mit Ehemann Lucky Blue Smith (27) laut wurden. Auslöser war ein Foto, das die 24-Jährige kurz nach der Ankunft von Tochter Fawnie Golden mit sichtbar definiertem Bauch zeigte. Nun teilte Nara neue Bilder mit dem Neugeborenen und richtete sich mit nachdenklichen Worten an ihre Community. Sie sprach über die Kraft und Wandlungsfähigkeit von Körpern nach Schwangerschaften und machte klar, dass dieser Abschnitt für sie von Ruhe und Anmut geprägt sei. Die Botschaft veröffentlichte sie am Montag, den 27. Oktober, auf Instagram, wo sie mit Fawnie im Arm und einem kurzen Cardigan posierte.

In ihrem Posting schrieb Nara: "Frauenkörper sind pure Magie – göttlich dafür gemacht, Leben zu erschaffen, wachsen zu lassen und zu nähren." Weiter heißt es: "Früher hatte ich das Bedürfnis, ihn zurückzuzwingen, damit er aussieht wie früher, nur um zu erkennen, dass er die Heimat von vier anderen Körpern war." Mit der Nachricht, die sie mit weiteren Fotos von sich und der kleinen Fawnie unterlegte, reagierte die Netz-Bekanntheit unverkennbar auf Spekulationen, sie habe eine Leihmutter genutzt. Anfang des Monats hatten Nara und der Model-Ehemann ihr Baby mit den Worten "Sie ist da! Willkommen auf der Welt, kleiner Engel" in einem gemeinsamen Instagram-Post begrüßt. Die Familie komplettieren die Töchter Rumble Honey und Whimsy Lou sowie Sohn Slim Easy, während Lucky Blue zudem Vater der 2017 geborenen Gravity aus einer früheren Beziehung ist.

Abseits der Reaktionen auf ihren After-Baby-Post gibt Nara ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag – oft mit selbstgekochten Mahlzeiten und Momenten mit den Kindern. Im Podcast "On Purpose" mit Jay Shetty (38) betonte die Social-Media-Persönlichkeit, dass sie und Lucky Aufgaben zuhause teilen: Sie koche aus Leidenschaft, er übernehme das Putzen. Nara, die für ihre aufwendigen Familienrezepte in sozialen Medien bekannt wurde, unterstreicht in Interviews, wie US Magazin berichtet, um möglichst viel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. "Ich liebe es, eine junge Mutter zu sein", erklärte sie einst.

Instagram / naraaziza Nara Smith, April 2025

Instagram / naraaziza Nara Smith präsentiert ihren Bauch kurz nach der Geburt

Getty Images Lucky Blue Smith und Nara Smith, September 2024