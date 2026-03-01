Darum lagert Influencerin Nara Smith Muttermilch im Schnee

Social-Media-Star Nara Smith (24) hat eine ungewöhnliche Lösung für ein alltägliches Problem gefunden. Die Influencerin teilte am Donnerstag ein Foto in ihrer Instagram-Story, das zeigt, wie sie ihre abgepumpte Muttermilch draußen im Schnee lagert. Der Grund für die kreative Aufbewahrungsmethode: Aufgrund umfangreicher Renovierungsarbeiten in ihrem Zuhause hat sie derzeit keinen Zugang zu Kühlschrank und Gefrierfach. "Küche ausgebaut. Baustelle und kein Zugang zu Kühlschrank und Gefrierfach = Milch im Schnee", schrieb die Influencerin unter das Bild, auf dem ordentlich gestapelte Beutel mit Muttermilch im Garten zu sehen sind.

Die notwendigen Bauarbeiten im Haus der Familie sind die Folge eines Wasserschadens, der durch einen kürzlichen Schneesturm verursacht wurde. Bereits eine Woche zuvor hatte Nara ihre Follower über die erneuten Renovierungsarbeiten informiert und ein Video geteilt, das ihre komplett entkernte Küche zeigt. "Du verdrängst, wie das Haus, das du gerade renoviert hast, schon wieder auseinandergenommen wird", kommentierte sie die Aufnahmen vom 17. Februar. Die Mutter von vier Kindern bewies mit ihrer improvisierten Kühlmethode ein kreatives Händchen im Umgang mit den Herausforderungen des Alltags.

Nara und ihr Ehemann Lucky Blue Smith (27) hatten in diesem Monat aber auch Grund zum Feiern. Am 22. Februar teilte die Influencerin mit, dass das Paar sein sechsjähriges Ehejubiläum begangen hat. "Es ist euer sechster Hochzeitstag. Du hast gerade dein viertes Kind bekommen und lächelst über dein jüngeres Ich, das nicht wusste, was die Zukunft bringen würde", schrieb sie zu einer Videocollage mit Momenten aus der gemeinsamen Zeit. Nara und Lucky hatten 2020 geheiratet und im selben Jahr ihre erste Tochter Rumble Honey bekommen. Es folgten Sohn Slim Easy im Jahr 2022, Tochter Whimsy Lou 2024 und schließlich im Oktober 2025 Töchterchen Fawnie Golden, die passenderweise an Naras Geburtstag zur Welt kam.

Instagram / naraaziza Nara Smith präsentiert ihren Bauch kurz nach der Geburt

Instagram / naraaziza Nara Smith bewahrt ihre Muttermilch im Schnee zur Kühlung auf, Februar 2026

Getty Images Lucky Blue und Nara Smith im Oktober 2024