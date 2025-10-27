14 Tage nach Geburt: Nara Smith zeigt ihren flachen Bauch

Erst vor 14 Tagen hat Nara Smith (24) die Geburt ihres vierten Kindes bekanntgegeben. Nun begeistert sie ihre Fans mit einem neuen Foto, das sie am vergangenen Freitag in ihrer Instagram-Story geteilt hat. Darauf ist die 24-Jährige zu sehen, wie sie ihre kleine Tochter auf dem Arm trägt und dabei stolz ihren flachen Bauch präsentiert. Begleitet wurde der Schnappschuss von den Worten "Rise and shine", mit denen die stolze Mama den Tag einläutete. Nara trug eine beige, bauchfreie Strickjacke und weiße Leinenhosen, während sie glücklich in die Kamera lächelte.

Die Bekanntgabe der Geburt hatte Nara am 11. Oktober gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith (27) in einem gemeinsamen Instagram-Post verkündet. "Sie ist da! Willkommen auf der Welt, kleiner Engel", hieß es dort in einem emotionalen Video, das neben der Neugeborenen auch die anderen drei Kinder des Paares zeigte. Zwei Tage später teilte Nara den außergewöhnlichen Namen der Kleinen: Fawnie Golden. Besonders emotional: Die kleine Fawnie wurde an Naras eigenem Geburtstag geboren und von ihrem Vater Lucky liebevoll in die Welt begrüßt. In ihrem Post beschrieb Nara den Moment der Geburt als "sanft, zauberhaft und voller Liebe".

Nara und Lucky, die 2019 geheiratet haben, sind nun stolze Eltern von vier Kindern. Neben der kleinen Fawnie Golden haben sie die fünfjährige Rumble Honey, den dreijährigen Slim Easy und die 18 Monate alte Whimsy Lou. Das Paar hatte im Juni die Schwangerschaft als Überraschung verkündet, nachdem sie ursprünglich keine weiteren Kinder mehr geplant hatten. Trotz des turbulenten Alltags mit vier kleinen Kindern wirkt Nara in ihren Social-Media-Auftritten stets entspannt und glücklich. In der Vergangenheit ließ sie ihre Fans immer mal wieder daran teilhaben, wie viel Freude ihr die Mutterschaft bereitet.

Instagram / naraaziza Nara Smith mit ihrem Baby, Oktober 2025

Instagram / naraaziza Nara Smith mit ihrem vierten Kind, Oktober 2025

Instagram / naraaziza Nara Smith mit Ehemann Lucky Blue Smith und ihren vier Kindern im Oktober 2025