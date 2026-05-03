Ehrlich: Nara Smiths Kochbuch brachte sie an ihre Grenzen

Nara Smith (24) hat sich jahrelang in ihre Küche zurückgezogen – nicht nur für ihre Fans, sondern auch für ihr erstes Kochbuch. Die 24-jährige Influencerin und Mutter von vier Kindern hat jetzt via TikTok verraten, wie das Projekt "Homemade" entstanden ist. In einem Q&A-Video blickte sie auf einen langen und teils schwierigen Entstehungsprozess zurück. Ganze zwei Jahre hat sie an dem Kochbuch gearbeitet, das sich an Kochanfänger richtet und mit Rezepten gefüllt ist, die sie immer wieder neu getestet hat. "Manche haben beim ersten oder zweiten Versuch geklappt. Andere, vor allem die Backrezepte, haben so viele Versuche gebraucht. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich Sandwichbrot gebacken habe", erzählte sie auf TikTok.

Nara sprach dabei auch offen über die persönlichen Herausforderungen, die die Arbeit an dem Buch begleiteten. Bei einem Großteil der Shootings war sie frisch im Wochenbett, denn ihre jüngste Tochter Fawnie Golden wurde im September 2025 geboren. "Unser erster Shoot war, als sie drei Wochen alt war, und danach gab es in meinem Privatleben eine Menge Dinge, die wirklich, wirklich schwer waren", schilderte sie. "Ich habe das Gefühl, dass ich für eine gewisse Zeit wirklich meinen Funken und meine Vision verloren habe." Letztlich habe sie sich wieder aufgerafft und sei jetzt stolz auf das Ergebnis. Das Buch "Homemade" erscheint am 13. Oktober und ist bereits vorbestellbar.

Den Grundstein für ihren unverwechselbaren Kochstil legte Nara nach eigenen Angaben nach einer Erkrankung. Sie wurde mit einer Autoimmunerkrankung und schwerem Ekzem diagnostiziert, was nach der Geburt ihres zweiten Kindes, Sohn Slim Easy, im Jahr 2022 aufgetreten sei. "Die Dinge, die ich im Supermarkt kaufte, halfen meiner Autoimmunerkrankung nicht wirklich, was mich zu dem gebracht hat, was ich heute mache", erklärte sie. Seitdem ist sie dafür bekannt, Mahlzeiten so weit wie möglich von Grund auf selbst herzustellen. In dem Kochbuch verbindet sie diese Leidenschaft mit ihrer Liebe zur Mode – die Rezepte werden von aufwendigen Fotos begleitet, auf denen sie mitunter in Haute-Couture-Kleidung kocht. "Ich habe das wie ein Coffee-Table-Book behandelt, das nicht nur in der Küche schön aussieht", so Nara.

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Getty Images Nara Smith, 2024

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Getty Images Nara Smith, 2024

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Instagram / naraaziza Nara Smith präsentiert ihren Bauch kurz nach der Geburt