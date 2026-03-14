Alexa Ray Joel brach nach Billys Bühnensturz in Tränen aus

Billy Joel (76) stürzte im März des vergangenen Jahres während eines Auftritts in Connecticut. Der Vorfall ereignete sich in der Mohegan Sun Arena, als der Musiker nach einer Mikrofon-Drehung das Gleichgewicht verlor. Obwohl er sich schnell wieder fing und sein Konzert wie geplant zu Ende spielte, wollte Billy nicht, dass seine Tochter Alexa Ray Joel (40) sich das Video davon ansieht. "Er weiß, dass ich Angstzustände habe und eine neurotische Grüblerin bin, also meinte er: 'Alles ist gut. Es war nur ein kleiner Stolperer'", erzählte die 40-Jährige dem Hollywood Reporter. Doch Alexa Ray schaute sich das Videomaterial trotzdem an – und brach daraufhin in Tränen aus: "Als ich die Aufnahmen gesehen habe, musste ich weinen."

Nur zwei Monate nach dem Sturz gab Billy bekannt, dass bei ihm die Hirnerkrankung Normaldruckhydrozephalus diagnostiziert worden war. Seine Tochter begleitete ihn zu den Ärzten und versicherte gegenüber dem Hollywood Reporter, dass die Familie "auf alles achtet". Die Behandlung des 76-Jährigen, zu der auch Physiotherapie gehört, verlaufe sehr gut. "Er hat abgenommen, weil er auf Diät ist. Ich bin so stolz auf ihn. Er ist so ein Kämpfer, so resilient und engagiert, wenn es darum geht, gesund und proaktiv zu sein", schwärmte Alexa Ray von ihrem Vater. Billy selbst hatte im vergangenen Juli gegenüber dem Magazin People erklärt, dass die Diagnose zwar "beunruhigend" gewesen sei, es ihm aber gut gehe.

Im vergangenen Herbst musste der Musiker jedoch noch eine weitere schwere Entscheidung treffen. Wegen der gesundheitlichen Probleme beschloss er, seine berühmte Motorradsammlung zu versteigern und seinen Motorradladen "20th Century Cycles" auf Long Island zu schließen. Über 75 restaurierte Klassiker, die jahrelang das Herzstück seines Geschäfts und ein beliebter Treffpunkt für Fans waren, sollten unter den Hammer kommen. "Ich wollte zeigen, wie Motorräder in den 1930er- bis 1960er-Jahren aussahen, weil diese Ästhetik langsam verschwindet", erklärte der Sänger einmal auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Mit dem Ende des Mietvertrags im September nahm auch ein wichtiges Kapitel in Billys Leben Abschied von Long Island.

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Michael Loccisano/Getty Images Alexa Ray Joel und Vater Billy Joel

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Getty Images Alexa Ray Joel bei den Red Dress Awards 2019 in New York City

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Getty Images Billy Joel beim Konzert im Allegiant Stadium in Las Vegas, 9. November 2024