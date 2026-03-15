Gesundheitsdrama: Tochter Alexa gibt Update zu Billy Joel

Gute Nachrichten von Billy Joel (76): Tochter Alexa Ray Joel (40) hat einen hoffnungsvollen Gesundheitsstand ihres Vaters geteilt. Dem Hollywood Reporter sagte die Sängerin: "Es geht ihm großartig." "Er macht regelmäßig Physiotherapie", ergänzte sie und verriet, dass Billy abgenommen habe, weil er konsequent auf seine Ernährung achte. Der "Uptown Girl"-Interpret kämpft seit dem vergangenen Jahr mit Normaldruckhydrozephalus, einer seltenen Hirnerkrankung, und hatte deshalb alle Konzerte abgesagt, nachdem Auftritte seine Symptome verschlimmert hatten. Kurz vor ihrem eigenen Auftritt in der Carnegie Hall in New York, bei dem sie ihrem Vater musikalisch die Ehre erwies, wandte sich Alexa mit dem Update an die Fans.

Alexa zeigte sich spürbar erleichtert: "Ich bin so stolz auf ihn. Er ist so ein Kämpfer, so widerstandsfähig und fest entschlossen, gesund zu sein und proaktiv zu handeln. Er ist ein Kämpfer. Er war immer ein Kämpfer und spricht in seiner Doku darüber, dass das Leben wie ein Kampf ist." Normaldruckhydrozephalus führt zu einem Flüssigkeitsstau im Gehirn und kann Gleichgewicht, Sehen, Hören und kognitive Fähigkeiten beeinträchtigen. Bereits im Sommer hatte Billy auf Instagram erklärt, dass die Bühnenbelastung seine Beschwerden verschärfe und er auf Anraten seiner Ärzte eine spezielle Physiotherapie mache und bis auf Weiteres nicht auftrete.

Billy ist Vater von drei Töchtern. Alexa Ray stammt aus seiner Ehe mit Model Christie Brinkley (72), mit der er bis 1994 verheiratet war. Mit seiner aktuellen Ehefrau Alexis Roderick hat der Musiker zwei weitere Töchter, Della Rose und Remy Anne. Im März des vergangenen Jahres hatte Billy während eines Konzerts in Connecticut einen Sturz erlitten, nachdem er nach einer Mikrofon-Drehung das Gleichgewicht verloren hatte. Obwohl er das Konzert zu Ende spielte, wollte er nicht, dass seine Tochter Alexa Ray sich die Videos davon ansieht, da er wusste, dass sie sich große Sorgen machen würde.

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Michael Loccisano/Getty Images Alexa Ray Joel und Vater Billy Joel

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Getty Images Billy Joel, Sänger

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Getty Images Christie Brinkley und Billy Joel, 1985