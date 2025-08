Billy Joel reflektiert über Sucht und Zeit in Entzugsklinik

Die Dokumentation "Billy Joel: And So It Goes", die in zwei Teilen am 18. und 25. Juli veröffentlicht wurde, sorgt für große Aufmerksamkeit. Musiker Billy Joel (76), der als der "Piano Man" berühmt wurde, gewährt darin tiefe Einblicke in sein Leben, geprägt von Liebe, Verlust und persönlichen Herausforderungen. Dabei sprach der 76-Jährige auch über seine jüngste Diagnose, die er im Mai erhielt: Normaldruckhydrozephalus. Er zeigte sich kämpferisch und erklärte, dass er immer noch "sucht" und "hofft", vielleicht alles irgendwann zu verstehen. Zudem räumte er mit Gerüchten über angebliche Trunkenheit am Steuer auf und sparte nicht an Kritik an den Medien, die immer wieder Klatschgeschichten um seine Person gestreut hätten.

Die Dokumentation beleuchtet zudem Billys komplizierte Beziehungen, darunter die Ehe mit Model Christie Brinkley (71) und seine dritte Ehe mit Katie Lee. Beide äußerten sich offen über die alkoholbedingten Probleme des Sängers. Besonders brisant: Katie Lee stellte Billy während ihrer Ehe ein Ultimatum, das ihn 2005 schließlich in eine Entzugsklinik führte. Billy gab jedoch zu, dass er damals nicht bereit war, sich zu ändern, was letztlich zum Scheitern der Beziehung führte. Den emotionalen Tiefpunkt markierte die Trennung von Katie im Jahr 2009, die den Musiker erneut auf eine Abwärtsspirale des Trinkens schickte.

Billy Joel ist für seine intensiven, persönlichen Liedtexte bekannt, die oft von seinen Lebenserfahrungen inspiriert wurden. Diese reichen von Herzschmerz über Selbstzweifel bis hin zu dem emotionalen Konflikt, der durch eine Affäre mit Elizabeth Weber, der Frau seines besten Freundes, ausgelöst wurde. Dieses Ereignis belastete nicht nur seine Freundschaft zu Jon Small, sondern trug auch zu seinem komplexen Verhältnis zu Liebe und Loyalität bei. Trotz aller Hindernisse bleibt Billy Joel ein gefeierter Künstler, der mit seiner Musik Menschen weltweit berührt. Sein Schaffen ist heute nicht nur ein Zeugnis seines Talents, sondern auch seiner Fähigkeit, aus den schmerzhaften Kapiteln seines Lebens Kunst zu schaffen.

Getty Images Billy Joel, Musiker

Getty Images Billy Joel, Sänger

Getty Images Musiker Billy Joel im Februar 2004 in Los Angeles