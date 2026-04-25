Christie gibt Update zu Billy Joels Gesundheitszustand

Christie Brinkley (72) hat bei der City Harvest 2026 Benefit Gala in New York ein Gesundheitsupdate zu ihrem Ex-Mann Billy Joel (76) gegeben. Gegenüber dem Magazin Hello! erklärte das Model, dem Musiker gehe es nach seiner Diagnose eines Normaldruckhydrozephalus "sehr gut". Mit der Nachricht beantwortete Christie die große Frage vieler Fans, wie es Billy derzeit geht, nachdem er im vergangenen Jahr seine Hirnerkrankung öffentlich gemacht und Auftritte abgesagt hatte.

Einen wichtigen Anteil an Billys Wohlbefinden soll seiner Ex-Frau zufolge die Familie haben, die ihn eng begleitet und ihm in dieser schwierigen Zeit zur Seite steht. Besonders ein Moment scheint dabei herausgestochen zu haben: Tochter Alexa Ray Joel (40) ehrte ihren Vater im März mit einem Auftritt beim Tribute-Konzert in der Carnegie Hall, bei dem sie seinen Song "This Night" sang. Christie zeigte sich begeistert: "Sie war so aufgeregt, für ihn auftreten zu können." Sie selbst habe den Abend leider verpasst, wie sie bedauernd erklärte: "Ich war leider nicht in der Stadt, aber ansonsten war es so wunderbar."

Billy hatte im Mai vergangenen Jahres öffentlich gemacht, dass er an Normaldruckhydrozephalus leidet – einer Erkrankung, bei der sich Flüssigkeit im Schädel staut und die unter anderem das Gleichgewicht, das Hör- und das Sehvermögen beeinträchtigen kann. Der "Piano Man" sagte damals die restlichen Konzerte seiner Tour ab, um sich auf die Genesung zu konzentrieren. "Es tut mir aufrichtig leid, unser Publikum zu enttäuschen, und danke für euer Verständnis", erklärte Billy in einer Pressemitteilung. Im Juli 2025 berichtete er zudem im Podcast "Club Random" über seinen Zustand: "Es ist nicht behoben. Es wird noch daran gearbeitet." Und weiter: "Mein Gleichgewicht ist mies, es ist, als wäre ich auf einem Boot. Aber ich fühle mich gut. Sie nennen das, was ich habe, immer wieder eine Hirnerkrankung, also klingt es viel schlimmer, als es sich für mich anfühlt." Mit der Unterstützung seiner Liebsten konzentriert sich Billy weiterhin auf seine Genesung.

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Getty Images Billy Joel, Sänger

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Getty Images Christie Brinkley und Billy Joel, 1985

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Michael Loccisano/Getty Images Alexa Ray Joel und Vater Billy Joel