Hirnerkrankung: Billy Joels Bühnen-Comeback begeistert Fans

Er kam ohne viel Ankündigung, stieg mit Gehstock auf die Bühne und schon bebte das kleine Amphitheater: Billy Joel (76) hat am Freitagabend in Wellington, Florida, bei der Feier zum 30-jährigen Gemeindejubiläum die Besucher überrascht. Der Musiker schnappte sich das Mikro, bat um "Erlaubnis, es zu klauen", und legte los – zusammen mit der Tribute-Band The Turnstiles. An seiner Seite: Ehefrau Alexis Roderick und die beiden Töchter, die mit einer Freundin am Bühnenrand tanzten. Der Star performte "Big Shot" und "We Didn’t Start the Fire" – sein erster öffentlicher Auftritt seit der Diagnose einer Normaldruckhydrozephalus-Erkrankung im Mai 2025.

Das Dorffest in Wellington bot den perfekten Rahmen für das spontane Mini-Konzert: Live-Musik, Feuerwerk und ein prominenter Nachbar, der dort eine Immobilie besitzt. Frontmann Tony Monaco und seine Band hatten schon im Laufe des Abends einen "besonderen Gast" angeteasert, bevor der "Piano Man" zu Keyboard und Mikro griff. Ein Augenzeuge berichtete dem Portal TMZ, die Menge sei ausgerastet, als Billy die ersten Akkorde anstimmte. Sichtbar gestützt vom Gehstock, aber stimmlich kraftvoll, absolvierte der Entertainer den Zwei-Song-Auftritt, während Alexis am Bühnenrand lächelnd zusah und die Kinder zum Rhythmus klatschten.

Der Moment hat für Fans Gewicht, weil Billy nach seiner NPH-Diagnose sämtliche Konzerte gestrichen und mit Physiotherapie begonnen hatte. In einem Podcast erklärte er im Sommer, er fühle sich grundsätzlich gut, kämpfe aber mit dem Gleichgewicht – "wie auf einem Boot", sagte er in "Club Random" von Bill Maher. Abseits der Bühne zieht ihn seit Jahren vor allem das Familienleben an: Alexis begleitet den Musiker häufig zu Terminen, die Töchter Della Rose und Remy Anne tauchen immer wieder bei privaten Gelegenheiten auf – diesmal tanzend an Papas Seite. In Wellington zeigte sich die Familie als eingeschworenes Team, das einen lokalen Jubiläumsabend in ein kleines, sehr persönliches Comeback verwandelte.

Getty Images Billy Joel, Musiker

Getty Images Alexis Roderick, Della Joel, Remy Joel, und Billy Joel, Februar 2024

Getty Images Billy Joel im Oktober 2021