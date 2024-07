Wiz Khalifa und Aimee begrüßen ihre Tochter auf der Welt!

Wiz Khalifa (36) und seine Freundin Aimee Aguilar schwelgen im absoluten Babyglück! Der Rapper und seine Liebste durften ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt begrüßen. Bereits am 17. Juli erblickte das kleine Mädchen, das auf den Namen Kaydence hört, das Licht der Welt. Das verkündet die frischgebackene Mama stolz in einem TikTok-Video: "Ich habe heute vor genau einer Woche entbunden, also bin ich eine Woche postpartal."

Außerdem verrät Aimee ein paar Details zur Geburt, die offenbar ziemlich nervenaufreibend war: "Während der Wehen, als ich sie herausgepresst habe, bin ich gerissen. Ich muss genäht werden, also denke ich, dass ich noch ein oder zwei Wochen warten werde, bevor ich etwas Anstrengendes für meinen Körper mache." Sobald ihre Wunden verheilt sind, wolle sie wieder anfangen, Sport zu treiben.

Dass Aimee und Wiz Nachwuchs erwarten, verkündete das Paar erst wenige Wochen vor der Geburt. Am 16. Juni – dem amerikanischen Vatertag – ließen sie die Welt an ihrem bevorstehenden Babyglück teilhaben. "Babygirl ist auf dem Weg", schrieb der "Young, Wild & Free"-Interpret zu einem Foto auf Instagram, auf dem er seine Hand auf Aimees Babybauch legt. Der Musiker und seine Liebste gehen seit rund fünf Jahren gemeinsam durchs Leben.

Getty Images Wiz Khalifa im Februar 2020

Instagram / aimeeags Aimee Aguilar im Juni 2024

