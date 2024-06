Babynews: Wiz Khalifa und seine Aimee bekommen eine Tochter!

Wiz Khalifa (36) und seine Freundin Aimee Aguilar werden Eltern! Auf Instagram postet der "Young, Wild & Free"-Interpret nun ein Foto, auf dem er seine Hand auf Aimees Babybauch legt. Diese lächelt und hält einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Beide präsentieren sich stylish wie immer. Während der Rapper in einem schwarzen Tank-Top und einem passenden Tuch in den Haaren posiert, trägt seine Freundin einen tief ausgeschnittenen Sport-BH, eine goldene Halskette und einen lockeren Dutt. Als Bildunterschrift schreibt er: "Babygirl ist auf dem Weg."

Wiz und Aimee sind inzwischen seit fünf Jahren ein Paar. Die Follower der beiden freuen sich riesig über die Nachricht. So schreibt ein Fan beispielsweise: "Herzlichen Glückwunsch, Jungs, was für ein Vatertagsgeschenk. Alles Gute zum Vatertag." Eine andere Person schreibt wiederum: "Oh mein Gott." Und auch die Ex-Freundin des Stars, Amber Rose (40), freut sich für die werdenden Eltern. So kommentiert Amber: "Wir können es nicht erwarten, sie zu treffen."

Es ist nicht das erste Mal, dass Wiz Vater wird. Auch mit Amber hat er bereits einen zehnjährigen Sohn. Beide heirateten im Juli 2013, trennten sich jedoch schon nach einem Jahr Ehe. Der 36-Jährige soll das ehemalige Erotikmodel angeblich betrogen haben. Inzwischen sollen der mit bürgerlichem Namen heißende Cameron Jibril Thomaz und die 40-Jährige ein freundschaftliches Verhältnis haben. In der Talkshow "Tamron Hall" meinte sie Anfang des Jahres: "Ich denke, dadurch, dass wir schon lange nicht mehr verliebt sind, kann ich sagen, dass Wiz und ich jetzt beste Freunde sind."

Anzeige Anzeige

Getty Images Wiz Khalifa und Amber Rose, Februar 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Wiz Khalifa und Amber Rose mit ihrem Sohn Sebastian, März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Wiz und Aimee eine Tochter bekommen? Ich freue mich so sehr für beide! Das ist mir egal. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de