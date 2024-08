Wiz Khalifa teilt erstmals Babyfoto seiner Tochter Kaydence

Wiz Khalifa (36) genießt die Freuden des Vaterseins in vollen Zügen. Vor rund einem Monat begrüßten der Rapper und Aimee Aguilar ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt. Bislang hielt sich der "See You Again"-Interpret noch etwas zurück, was die kleine Kaydence betrifft. Jetzt lässt er seine Fans jedoch auf Instagram an seinem Babyglück teilhaben. Auf der Social-Media-Plattform teilt er erstmals ein niedliches Bild von sich mit seiner Tochter im Arm. "Beste Art, in den Tag zu starten!", kommentiert er das Foto, auf dem sich sein Nachwuchs liebevoll an seinen strahlenden Vater kuschelt.

Dass Wiz und Aimee Eltern geworden sind, enthüllte die 30-Jährige auf TikTok. "Ich habe heute vor genau einer Woche entbunden, also bin ich eine Woche postpartal", verriet sie. Zusätzlich plauderte die Influencerin direkt ein paar Details rund um die Geburt aus, die ihr einiges abverlangt hatte: "Während der Wehen, als ich sie herausgepresst habe, bin ich gerissen. Ich musste genäht werden, also denke ich, dass ich noch ein oder zwei Wochen warten werde, bevor ich etwas für meinen Körper Anstrengendes mache."

Die Geburt von Kaydence machte Wiz zum zweifachen Papa. Neben ihr ist er außerdem Vater eines elfjährigen Sohns namens Sebastian Taylor Thomaz (11), der aus der Beziehung mit seiner Ex-Freundin Amber Rose (40) stammt. Wie sehr sich der Kleine über seine Halbschwester freut, ließ Wiz' frühere Partnerin mit einem Kommentar auf Social Media anklingen. "Wir können es kaum erwarten, sie zu treffen!", lautete es.

Instagram / wizkhalifa Rapper Wiz Khalifa mit seiner Tochter Kaydence

Getty Images Rapper Wiz Khalifa mit seinem Sohn Sebastian Taylor Thomaz und Amber Rose

