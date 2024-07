Wiz Khalifas Freundin zeigt After-Baby-Body kurz nach Geburt

Vergangene Woche durften Wiz Khalifa (36) und Aimee Aguilar ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Kurz nach der Geburt gibt die Freundin des Rappers nun ein Update zu ihrem aktuellen Gemütszustand. "Ich habe heute vor genau einer Woche entbunden", beginnt die frischgebackene Mama in einem TikTok-Video und gewährt dabei einen völlig unverblümten Blick auf ihren After-Baby-Body: "So, ich bin eine Woche nach der Geburt und so sieht mein Bauch aus."

Aimee verrät, dass sie keinen einzigen Dehnungsstreifen bekommen habe, da sie ihren Körper seit der Geburt regelmäßig mit Öl einreibt. "Ich habe noch nicht trainiert. Ich habe keine Übungen gemacht, um meine Körpermitte zu straffen. Ich bin einfach viel gelaufen, im ganzen Haus, habe einfache Besorgungen gemacht", erklärt sie weiter und freut sich bereits, nun wieder aktiver zu werden: "Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Training anzufangen."

Seit circa fünf Jahren gehen Aimee und Wiz bereits gemeinsam durchs Leben. Mit seiner Beziehung hält sich das Paar allerdings ziemlich bedeckt. Für den Musiker ist es nicht der erste Nachwuchs: Mit seiner Ex-Frau Amber Rose (40) hat er noch einen Sohn namens Sebastian. Im September 2014 ließ sich das Model nach nur einem Ehejahr von ihm scheiden. Grund war ein Seitensprung des US-Rappers.

TikTok / aimeeagsss Aimee Aguilar im Juli 2024

Getty Images Aimee Aguilar und Wiz Khalifa im Februar 2022

