Streit zwischen Sydney & Zendaya? "Euphoria"-Star klärt auf

Seit Wochen kursieren Gerüchte über angeblichen Streit zwischen Sydney Sweeney (28) und Zendaya (29) am Set der Erfolgsserie Euphoria. Immer mehr Fans durchforsten Aufnahmen von der Premiere der dritten Staffel, die Anfang April anlief, nach vermeintlichen Beweisen für die Eiszeit zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen. Nun hat sich ihre Kollegin Jessica Blair Herman in der Sendung "Good Day New York" zu den Spekulationen geäußert und eine klare Aussage gemacht: Von Drama am Set könne keine Rede sein.

"Wirklich, sie haben eine wunderschöne Arbeitsbeziehung aufgebaut und alle wollen die Arbeit machen, kommen rein und erledigen den Job", erklärte Jessica, die in der Serie eine Nachbarin der Figuren von Sydney und Jacob Elordi (28) spielt. Auf die anhaltenden Gerüchte angesprochen, betonte sie zudem, dass es eine ganz einfache Erklärung dafür gebe, warum die beiden so wenig miteinander zu sehen seien: "Um ehrlich zu sein, als ich dabei war, teilten sie sich keine Szenen. Ihre Handlungsstränge sind sehr getrennt, man dreht an verschiedenen Tagen und so."

Für Wirbel hatte unter anderem ein Gruppenfoto gesorgt, auf dem Sydney fehlt. Dazu kursierte online ein Clip von der Premiere, in dem Zendaya ihre Kollegin Hunter Schafer herzlich begrüßt, während Sydney offenbar nicht in das Gespräch einbezogen wird. Die Gerüchte um eine angebliche Feindschaft der beiden werden seit Jahren von Spekulationen im Netz befeuert – unter anderem durch den Vorwurf, Sydney habe Zendayas Partner Tom Holland (29) angeflirtet, sowie durch politische Kontroversen rund um die Schauspielerin. Sydney selbst wehrte sich im Cosmopolitan-Interview öffentlich gegen Versuche, sie politisch einzuordnen: "Ich war noch nie hier, um über Politik zu sprechen. Ich war immer hier, um Kunst zu machen."

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Getty Images, Getty Images Collage: Sydney Sweeney, Zendaya Coleman

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Getty Images Zendaya bei der Premiere von HBOs "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood, April 2026

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood