Zendaya polarisiert mit "Dune"-inspiriertem Look

Bei der CinemaCon in Las Vegas hat Zendaya Coleman (29) für einen echten Wow-Moment gesorgt. Die Schauspielerin erschien auf dem roten Teppich in einem Ensemble, das direkt aus der Wüstenlandschaft des Science-Fiction-Universums Dune entsprungen zu sein schien. Sie trug einen taillierten, sandfarbenen Blazer mit überzeichneten Schultern und einem spitz zulaufenden Kragen aus der FW26-Kollektion von Schiaparelli. Dazu kombinierte sie einen knielangen Rock im selben Farbton, wie Page Six berichtet.

Mehrere wattierte Lagen sorgten für eine Textur, die an wellenförmige Sanddünen erinnert. Karamellfarbene "So Kate"-Pumps von Christian Louboutin und Diamant-Ohrringe von Bondeye Jewelry rundeten den Look ab. Die Haare trug sie im Wet-Look nach hinten gekämmt, dazu Make-up in Braun- und Goldtönen. Gestylt wurde der Auftritt von ihrem langjährigen Stylistenpartner Law Roach. Zendayas Look spaltete derweil die Fans auf Instagram: Unter einem Post von CheckTheTag bezeichneten manche das Outfit als "Tortilla-Anzug" oder "Hautanzug", während andere es als "spektakulär" und "sehr Dune-typisch" lobten. Ein Fan brachte es schließlich auf den Punkt: "Zendaya sieht vielleicht aus wie eine Tortilla – aber sie ist eine wunderschöne Tortilla."

Gemeinsam mit Timothée Chalamet (30), Jason Momoa (46) und Regisseur Denis Villeneuve (58) präsentierte Zendaya bei der Veranstaltung im Caesars Palace die ersten sieben Filmminuten des kommenden dritten Teils. "Dune: Teil Drei" basiert auf Frank Herberts Roman "Dune Messiah" und soll am 17. Dezember 2026 in die Kinos kommen. Neben Zendaya und Timothée, die erneut als Chani und Paul Atreides zu sehen sein werden, gehören Robert Pattinson (39), Florence Pugh (30), Rebecca Ferguson (39) und Anya Taylor-Joy (30) zum Cast.

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Getty Images Zendaya bei der CinemaCon in Las Vegas, April 2026

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Getty Images Zendaya bei der Warner Bros. Pictures Präsentation während der CinemaCon, April 2026

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Imago Szenenmotiv aus "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve mit Zendaya

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