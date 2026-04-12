Droht "Euphoria" das Serien-Aus schon nach Staffel drei?

Zendaya Coleman (29) hat sich jetzt in der "Drew Barrymore Show" zu der Zukunft der erfolgreichen Serie Euphoria geäußert – und ihre Worte deuten darauf hin, dass das Ende der Show näher rückt, als gedacht. Die 29-jährige Schauspielerin, die seit 2019 die Hauptrolle der Rue Bennett spielt, wurde gefragt, ob die dritte Staffel tatsächlich die letzte sein wird. "Ich denke schon, ja. Dieser Abschluss kommt", erklärt sie in der Sendung. Obwohl HBO bisher noch keine offizielle Bestätigung abgegeben hat, gehen viele Fans bereits davon aus, dass die Serie nach der dritten Staffel enden könnte – nicht zuletzt wegen der vierjährigen Pause zwischen Staffel zwei und drei.

Die lange Verzögerung hatte mehrere Gründe. Einerseits wurden die Darsteller, zu denen Sydney Sweeney (28), Jacob Elordi (28), Maude Apatow (28), Hunter Schafer und Alexa Demie (35) gehören, in den vergangenen Jahren zu immer größeren Stars in Hollywood, was es zunehmend schwieriger machte, ihre Terminkalender unter einen Hut zu bringen. Andererseits verlor die "Euphoria"-Familie 2023 ein wichtiges Mitglied: Angus Cloud (†25), der die Rolle des Fezco spielte, starb im Alter von 25 Jahren an einer versehentlichen Überdosis. Die dritte Staffel, die am 12. April auf HBO Max startet, wird acht Episoden umfassen und einen deutlichen Zeitsprung beinhalten. Die Geschichte folgt den Charakteren in ihr Erwachsenenleben, nachdem sie die Highschool abgeschlossen haben.

Für Zendaya ist "Euphoria" mehr als nur ein Job. Die Emmy-Preisträgerin beschreibt Rue als Rolle, die sie persönlich nachhaltig verändert hat. "'Euphoria' hat mein Herz geöffnet. Rue hat mir so viel über das Leben beigebracht", schwärmt die Schauspielerin in der "Drew Barrymore Show" und betont, wie sehr sie vor allem das Thema Empathie und die Möglichkeit von Erlösung durch die Figur verstanden habe. Auch die enge Bindung zum Team erwähnt sie: Die Crew habe sie beim Erwachsenwerden begleitet, sie fühle sich der Serie sehr verpflichtet.

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Imago Zendaya Coleman in "Euphoria"

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Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

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Instagram / kingofbingo Angus Cloud ( R.) und die "Euphoria"-Stars